Kniha TÝDNE: Postapokalyptický román Metro 2033

Zajímáte se o to, jak to na světě bude vypadat po třetí světové válce? Přesně takovou otázku si položil i ruský spisovatel Dmitry Glukhovsky ve své knize Metro 2033. Postapokalyptický sci-fi román zaujme všechny dobrodruhy a fanoušky tohoto žánru. Autor se v knize snaží zaměřit na možnou budoucnost a svět po jaderné katastrofě, kdy všechno živé na Zemi zemře a přežije jen hrstka lidí, která se v době výbuchu nacházela v podzemí moskevského metra. Otázkou je, jestli se jim tam podaří znovu nastolit život, jaký žili před tím.

Hlavním hrdinou knihy je mladý Arťom, který žije se svým pěstounem na moskevské stanici VDNCh. Vcelku poklidný život celé stanice však narušuje něco zvenku, co se snaží dostat do metra. Útoky takzvaných "ďáblů" jsou čím dál častější. Ďáblové jsou zmutovaná stvoření, která se postupně na povrchu vytvořila, a proto je osud stanice a celého metra v ohrožení. Arťom se proto rozhodne vydat do jediného místa v celém metru, kde by jim mohli pomoci. Ani on sám neví, co ho na jeho pouti metrem čeká a s jakými nebezpečími se bude muset vypořádat uvnitř tunelů. Stanice metra jsou obydleny lidmi, ale v tunelech nebezpečí číhá na každém kroku.

Kniha je významná především svým nápadem postapokalyptického světa, který autor dokreslil do dokonalosti. Arťomův příběh je pouze třešničkou na dortu, díky které budou moci čtenáři nahlédnout do všech zákoutí moskevského metra. Na svém putování se Arťom setká s komunisty na Rudé trase i s nacisty na trase, kde se nachází obnovená Čtvrtá říše. Poslední zbytek lidské civilizace je v metru těžké najít. Jedni říkají, že je to čtveřice stanic nazvaná Polis, jiní říkají, že lidská civilizace už nadobro vymřela.

Čtenáře kniha zaujme především svým příběhem, který je napínavý a často nepředvídatelný. Je těžké určit, kam se budou ubírat Arťomovy kroky a jestli se mu podaří v jeho misi uspět. Přesto je nejvíce pozoruhodný svět, v kterém se lidé po katastrofě ocitli. Jedním ze zajímavých momentů knihy pak je část, kdy se Arťom dostane na povrch a bude prozkoumávat, co z lidského života na planetě zbylo.

Dmitry Glukhovsky je mladý ruský spisovatel. Metro 2033 publikoval již ve svých 26 letech. Nedlouho po vydání byla na motivy vytvořena stejnojmenná počítačová hra. Avšak autor se nechlubí jen svým literární talentem, mimo to mluví pěti jazyky a pracoval jako válečný reportér. Metro 2033 je první knihou z třídílné série Metro, která mapuje svět po jaderné katastrofě. Na první díl navazuje Metro 2034 a poslední z trilogie je Metro 2035. V dalších dílech mohou čtenáři nadále prozkoumávat všemožná zákoutí moskevské podzemky. V některých případech se dostanou i na povrch. Glukhovsky je spisovatel, který si v postapokalyptickém žánru vyloženě libuje. Za zmínku stojí i jeho další kniha nazvaná Budoucnost, kde se čtenáři setkají se světem v roce 2300, kdy se vědeckými metodami povedlo porazit smrt. Celá planeta je proto přelidněná a politika světových vůdců říká, že pokud chcete mít děti, zaplatíte za to vlastním životem.