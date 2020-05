Kniha TÝDNE: Příběh služebnice od Margaret Atwoodové

Margaret Atwoodová je nejvýznamnější kanadská spisovatelka. Je autorkou několika románů, ale píše i poezii nebo eseje. Za svou tvorbu byla oceněna mnoha cenami v oblasti literatury. Pro tento týden jsme pro vás připravili jedno z jejích nejvýznamnější děl - román Příběh služebnice. Poprvé vyšel v roce 1985, ale značný úspěch zaznamenává až v současné době. Vděčí za to velmi povedenému seriálovému zpracování, které světlo světa spatřilo v roce 2016. Od té doby si získalo srdce jak kritiků, tak diváků. Během vysílání nasbíralo mnohá filmová ocenění.

A o čem kniha vlastně je? Svým dějem se řadí mezi taková dystopická díla, jako jsou Orwellův román 1984 nebo Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita. Děj knihy vykresluje události odehrávající se v blízké budoucnosti na půdě Spojených států amerických. Demokracie, jakou známe dnes, přestala existovat a nahradila ji krutá totalitní vláda. Neexistuje, že by se její vůli kdokoli vzepřel. Pokud se ale někdo takový najde, stane se z něj otrok. A co bylo příčinou zhroucení společnosti? V důsledku sexuálně přenosných chorob a znečištěného ovzduší klesla porodnost skoro na nulu. Jen několik málo žen má stále schopnost rodit děti. Tyto ženy, takzvané služebnice, jsou zatčeny a přiděleny do domácností vládnoucí elity. A tam mají jen jediný úkol, a to rodit děti. Společenské uspořádání vylíčené v knize se také vyznačuje naprostým podřízením žen. V nastoleném režimu nemají právo pracovat, vlastnit majetek, dokonce ani číst.

Tento nový svět autorka popisuje očima hlavní hrdinky, která se jako služebnice dostane do luxusní vily prominentního člena režimu. Tam zažívá jen samá ponížení. A během popisu každodenního života v tomto novém světě vzpomíná na ten starý, kdy měla rodinu i vlastní identitu.

Kniha nejvíce těží z originálního námětu, který dokáže čtenáře zaujmout a vtáhnout do děje. Napětí by se v knize dalo často krájet. Co však čtenáře může od čtení knihy odradit, je absence přímých řečí. Autorka se v románu spíše soustředila na popisy různých situací každodenního života, kterými chce ukázat, v jak bezvýchodné situaci se hrdinka nachází. Pro někoho, kdo je již seznámen se seriálem, tak může být kniha vcelku zklamáním, ale pokud jste většími příznivci literatury, kniha svým originálním námětem a dějem rozhodně nezklame. A rozhodně stojí za přečtení i v případě, že jste již seriál viděli, protože se v ní dají najít paralely a myšlenky, které se na obrazovku nedostaly.

Příběh doporučuji všem, kteří si chtějí odpočinout od tradičních oddechovek a chtějí se nad knihou alespoň trochu zamyslet. Jak již bylo řečeno, styl autorčina psaní není jednoduchý, ale když se do něj zahloubáte, rozhodně to stojí za to a v napětí zůstanete až do poslední stránky knihy. Pro většinu čtenářů se pak může stát zajímavým popis, jak se totalitní vláda dostala ke své moci. Jak autorka v knize píše, nejdříve přišel zákaz vycházení a lidé se ani nebránili, zůstali doma a v televizi sledovali, co bude dál. Během čtení si člověk uvědomí, jak i přes všechny nové technologie a modernost je naše společnost křehká.