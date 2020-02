Kniha TÝDNE: Skleněný pokoj od Simona Mawera

Poměrně hodně světových spisovatelů se inspiruje českým prostředím. V mnoha románech se proto objevují české mýty, města i historické osobnosti. Jedním z takových autorů je i britský spisovatel Simon Mawer. Jeho román Skleněný pokoj našel svoji inspiraci v brněnské funkcionalistické vile Tugendhat, proto si zajistil své místo jak mezi českými čtenáři, tak světovými kritiky, kteří jeho dílo nominovali na prestižní cenu The Man Booker Prize.

Vila Tugendhat byla postavena na míru židovsko-křesťanskému páru v roce 1929. Majitelé si přáli něco nového a neokoukaného. Architekt, kterého si manželé najali, Reiner von Abt, doufal ve vytvoření moderního stylu, kde ornamenty zastupující starou dobu již nadále nebudou mít prostor. Je vystavěna tak, aby byla strohá a jednoduchá, avšak nekonvenční. Středobodem celého domu je skleněný pokoj, kdy jedna pokojová stěna je celá prosklená, obyvatelé vily tak mohou pozorovat venkovní svět, ale i cizinci mohou nahlédnout do jejich soukromí. Autor knihu pojmenoval Skleněný pokoj právě proto, že čtenář nahlíží do soukromí majitelů, ale i vily samotné. V knize jsme svědky slibných začátků idylické první republiky, poté přichází vystřízlivění v podobě nástupu Hitlera, který donutí majitele opustit svůj domov. A ve vile se po dobu protektorátu usadí nacisté a po převratu vládu nad vilou převezmou komunisté a zřídí zde ozdravovnu.

Tento dům zrcadlí i to, co byla v očích českého národa první republika. Z vily vyzařuje bohatství, krása a majestátnost. Vše, co si tehdejší smetánka vychutnávala plnými doušky. Čtenář je v knize svědkem prvorepublikových večírků. Příběh manželů Viktora a Liesel inspirovaný skutečnými majiteli vily čtenáře chytne již od svého začátku, kde autorův popis prvorepublikové atmosféry okouzlí všechny, pro které je tato doba něčím význačným. Avšak jejich radost a bezstarostnost je brzy ukončena nástupem Hitlera. Proto je hořký konec, kdy manželé i se svými dětmi musí vilu opustit kvůli svému židovskému původu, pro čtenáře silným zážitkem.

Po knize by měli sáhnout všichni čtenáři, kteří mají v oblibě společenské romány. Příběh vypravuje prostřednictvím osudu bohaté rodiny dějiny českého národa. V knize nechybí spoustu nečekaných zvratů i chvilek napětí, kvůli kterým se od knihy nebudete moci odtrhnout, protože další osudy manželů i jejich známých prostě budete muset znát.

Simona Mawer na pozadí osudu majitelů vily Tugendhat provádí své čtenáře celou historií Československa. Autor si pro vykreslení osudu českého národa velmi pečlivě nastudoval dějiny československého státu od jeho vzniku až po sametovou revoluci. V rámci svého bádání se zamiloval do českého jazyka. Možná proto britského autora české dějiny i prostředí natolik okouzlily, že se ve svém dalším románu Pražské jaro se znovu vrací do Československa. Tentokrát do bouřlivých 60. let.