Kniha TÝDNE: Skleněný trůn od Sarah J. Maasové

Celaena Sardothien je nejlepší nájemná vražedkyně na světě. Už od dětství byla na tuto profesi připravována a tvrdý trénink z ní udělal nemilosrdného a všehoschopného zabijáka. Obavy dosahují až do míst nejvyšších a převratu, ve kterém by mohla sehrát významnou roli, se obává sám adarlanský král. Jenže i ti nejlepší chybují a Celaena se nechá chytit do pasti. Obávaná adarlanská bojovnice je odsouzena odpykat si doživotní trest v solných endovierských dolech, kde už nikdy nemá spatřit sluneční svit.

Poté, co král země jménem Erilea zakázal magii, jež byla po dlouhá tisíciletí nedílnou součástí místního života, se zbavil všech, kdo by s ní mohli mít co do činění, a podmanil si okolní země, jimž pevnou a nelítostnou rukou vládne. Přestože mnohé jeho nepřátele potkal neblahý osud, má se král před možným odporem proti své vládě na pozoru. I proto potřebuje někoho, kdo bude na jeho rozkaz vyhledávat potenciální strůjce vzpoury proti království, a jednoho po druhém se jich nenápadně, i když s jistou dávkou varování zbavovat. Potřebuje svého osobního zabijáka.

K tomuto účelu vzniká turnaj, kde se proti sobě postaví čtyřiadvacet nejlepších šampionů, nájemných vrahů, zločinců a zlodějů, aby soupeřili o královu přízeň a královsky vysokou odměnu. Korunní princ se rozhodne vybrat si zabijáka, kterého do turnaje přivede, sám. Vydává se tedy do temných dolů hluboko pod zemí, aby opět na světlo světa přivedl adarlanskou bojovnici.

Skleněný zámek se stává Celaeniným novým domovem. Je pevně rozhodnutá, že v turnaji zvítězí a vpřed ji žene vidina přislíbené svobody, kterou si po několika letech služby odpracuje. Zdmi zámku ale prochází něco tajemného, při čem tuhne krev v žilách i těm nejotrlejším, jako je ona. Zlo se dere na povrch a zamíchá kartami hry.

Skleněný trůn je prvním dílem ze série od americké autorky Sarah J. Maasové. Překlad této fantasy ságy s nádechem tajemna i romantiky, byl vydán v roce 2015. Nyní úspěšná série čítá sedm dílů. Příběhem provází napětí, které čtenáře vtáhne do děje, a opustí ho až po poslední stránce knihy. Po přečtení dechberoucího příběhu, vtahujícího do života postav a země, kterou autorka vykreslí před očima, čtenář rozhodně nezůstane jen u prvního dílu této série.