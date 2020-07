Kniha TÝDNE: Útěk do divočiny od Jona Krakauera

Píše se šestého září 1992 a na opuštěné aljašské stezce Stempede je neobvykle plno. Kromě mladého páru se na cestu vydávají i dva lovci. Jejich putování ale skončí brzy. U opuštěného autobusu číslo 142. Mladý pár vyděsí zneklidňující vzkaz na dveřích žádající o pomoc. Všichni čtyři se bojí nejhoršího a jejich černé myšlenky se stanou skutečností, když uvnitř autobusu objeví vychrtlé tělo čtyřiadvacetiletého Chrisse McCandlesse bez dokladů, jen s deníkem popisujícím několik posledních dní jeho života. Takto pochmurně začíná kniha Útěk do divočiny, napsaná podle skutečných událostí reportérem a horolezcem Jonem Krakauerem.

Chriss McCandless je čerstvě po dokončení vysoké školy, pochází z dobře situované americké rodiny. Mnoho lidí by si myslelo, že jeho životní příběh je již dopředu naplánovaný. Avšak to by se mýlili. Místo pokračování ve studiu se vydá na dlouhou pouť po amerických státech. Odpoutá se od rodiny a začne žít každý den tak, aby zakusil co nejvíce dobrodružství. Nejdříve cestuje se svou dodávkou, pak o ni přijde, a proto jde po svých. Rozhodne se zbavit i peněz a žije jen z toho, co se mu vejde do batohu na zádech. Při své dlouhém putování po Spojených státech se setká se spoustou zajímavých lidí, které svým myšlením významně ovlivní. Někdy poslechnou jeho rady a rozhodnou se zbavit pohodlného života a zažít nějaká dobrodružství. Tak se chová i Chriss, který během putování přijímá nové jméno Alex. Jeho největší poutí má být cesta na Aljašku. Toto dobrodružství se mu ale stane osudným. V divočině chtěl především nalézt sám sebe a dokázat, že člověk dokáže přežít bez výdobytků, které nabízí moderní civilizace, a život v souladu s přírodou je nadále možný.

Kniha popisující pravdivé události Alexova dvouletého putování není jen pouhým výčtem příhod a setkání. Mimo jiné se jedná o hlubokou úvahu o lidské touze po dobrodružství, riziku a především svobodě. Jona Krakaura, novináře, který psal o podivuhodném osudu Alexe McCandlesse článek, jeho životní osud velice zaujal, proto začalo dlouhé pátrání po posledních strávených letech tohoto nespoutaného mladíka. Ze shromážděných poznatků poté vznikla tato neobvyklá kniha, které se nachází na pomezí biografie a hlubokých úvah o lidském osudu a životě. Stále si kladete otázku, co k tomuto životu Alexe vedlo? Byl až moc velkým milovníkem knížek Jacka Londona a naivním snílkem toužícím po nebezpečném dobrodružství, anebo v divočině hledal něco většího, co by definovalo jeho existenci na světě? Ani po přečtení knihy nebude všem jasná odpověď, protože lidská povaha a chování navždy zůstanou neodhadnutelnou záhadou. Pro ty, kterým úvahy o lidském bytí nejsou natolik blízké, stále v knize zůstává nespočet stran, kde se mohou kochat zdivočelými krásami přírody a nespoutaným stylem života, který se vyznačuje povstáním proti všem zavedeným autoritám.

Kniha je určena především pro nenapravitelné snílky a dobrodruhy, které spíše než velkoměsto láká nedotčená a panenská příroda. Také je pro ně cizí stereotyp každodenních událostí a chtějí z něj jednou za čas prostě uniknout. Podle knihy byl natočen stejnojmenný film z roku 2007, kde v hlavní roli září herec Emile Hirsch.