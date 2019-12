Kniha TÝDNE: Země příběhů – Kouzelné přání od Chrise Colfera

Mladý americký herec, zpěvák a producent Chris Colfer, známý například ze seriálu Glee, se nesmazatelně zapsal do srdcí příznivců také jako spisovatel, a to konkrétně v roce 2012, kdy mu ve Spojených státech vyšla první ze série knih pro dětské čtenáře s názvem Země příběhů - Kouzelné přání. Na český překlad jsme si museli počkat až do roku 2016 a kouzelná výprava, která pokračovala dalšími pěti díly, mohla začít. Chris Colfer na její cestě dokazuje, že pohádky nejsou jen pro nejmenší a že jejich kouzlo a moudrost může sahat mnohem dále.

Kouzelné přání je příběh, který své čtenáře přivede zpět do dětství, popřípadě těm menším obohatí svět pohádek, který každý tak dobře známe. Co se stalo potom, co na konci pohádky zazní památné "zazvonil zvonec a pohádky je konec"? Jak příběhy hrdinů našeho dětství pokračují? A známe ve skutečnosti postavy, se kterými jsme vyrůstali? V knižní sérii Země příběhů se s nimi opět potkáváme a autor nás nechává nahlédnout pod pokličku, jak to všechno vlastně bylo.

Příběh na motivy tradičních pohádek spojuje dvě roviny - příběh z našeho světa, ve kterém žijí dvojčata Alex a Conner Baileyovi, a říši pohádek, kde se setkáváme s postavami, jako jsou Popelka, Červená karkulka nebo Sněhurka. Děti Alex a Conner pohádky vždy milovaly. Mohla za to zejména jejich babička, která jim je před spaním předčítala z knihy Země příběhů. Tu jim také věnovala jako dárek. K jejich nesmírnému překvapení je právě tato kniha přenese do říše pohádek, kde kouzla ožívají. Dvojčata ve snaze dostat se zpět domů musejí podniknout dobrodružnou výpravu za všemi ingrediencemi potřebnými na Kouzlo přání, které má prorazit hranice mezi oběma světy a přivést je domů. Kouzlo ale není jednoduché, potřebují k němu získat například Popelčin střevíček, který ztratila na bále, nebo košík Červené karkulky. Na své cestě zjišťují, že kouzelná říše skrývá mnoho zla, které se jejich plány bude snažit překazit.

S blížícími se vánočními svátky se právě série Země příběhů může stát skvělým dárkem pod vánoční stromeček. Díky autorově nezaměnitelnému humoru, bezbřehé fantazii a emotivnímu příběhu jistě okouzlí nejen malé čtenáře, ale i ty dospělé. Protože jak Chris Colfer v první knize sám připomíná, nikdy nejsme dost staří na to, abychom přestali číst pohádky.