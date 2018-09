Knižní festival Tabook v Táboře hostí 100 nakladatelů

Asi 100 nakladatelů se představí na mezinárodním festivalu malých a středních nakladatelů Tabook, který začal ve čtvrtek v Táboře a potrvá do 30. září. Centrem bude sál Střelnice. Téma zní Exczechoslovakia, pořadatelé připomenou, že v Československu žili lidé různých národností. Řekl to spolupracovník festivalu Tabook Marek Toman.

Sedmý ročník festivalu malých nakladatelů, jejich autorů, překladatelů, redaktorů, editorů i knihovníků pojmenovali organizátoři Československo aneb Židé, Němci, Romové, Poláci, Maďaři, Rusíni aj. "Československý stát byl pestrou směsicí různých národů, které zanechaly hlubokou stopu v našich dějinách a které bohužel 20. století nenávratně z naší země smetlo. Protože toto téma se obzvlášť silně dotýká Brna, dovolili jsme si letos pozvat trochu víc Brňáků a táborskou Pražskou ulici přejmenujeme po dobu dvou tabookových dnů na Brněnskou," uvedli pořadatelé.

Přijedou spisovatelé Kateřina Tučková, Karol Sidon, Arnošt Goldflam, Jan Němec, Dora Kaprálová, filozof Miroslav Petříček, historik Petr Koura či sociolog Fedor Gál. Program nabídne i divadla a hudbu, zahraje třeba písničkář Kittchen. Tradiční knižní trh bude v sále Střelnice, festival oživí i náměstí, knihkupectví, prostor Dílna, Husitské muzeum a divadlo. Program nabízí i řadu výstav a dětský program s knihovnickými dílnami.

"Jsou to vždycky (na Tabooku) knihy, které jsou výtvarně, tématicky, dramaticky nějak osobité, původní. Není to tak, že by festival kladl důraz na fantasy nebo poezii, ale spíš na knihy, které to splňují jako celek. Zvlášť máme rádi nakladatele, kteří si stojí za kvalitou knih, investují do toho peníze, odvahu a jdou si svou cestou," řekl Toman.

Nakladatelé představí i novinky. Jednou z nich bude kniha Moc a vzdor. Autorem je německý spisovatel bulharského původu Ilija Trojanow známý českému čtenáři románem Sběratel světů. "Napsal docela sžíravou, drásavou knihu o dvou lidech, z nichž jeden je někdejší vyšetřovatel státní bezpečnosti a druhý je někdejší politický vězeň. Podle nakladatele to naprosto vypovídá také o naší situaci, s čím se my potýkáme nebo na co bychom měli myslet," řekl Toman.

V jižních Čechách je několik literárních festivalů, Tabook je největší. V Českých Budějovicích má za sebou pět ročníků akce Literatura žije, při níž si mohou lidé zdarma vybírat knihy z veřejné sbírky. Ve Vimperku na Prachaticku bude v listopadu čtvrtý ročník festivalu regionální literatury Šumava Litera.