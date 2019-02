Knižní novinky, které vám zvýší tep: romány Nezvěstná a Hádej kdo

Neuniklo nám, že naši čtenáři milují dobré thrillery, a proto ani tentokrát nechybějí knižní novinky, které jsme pro vás připravili na druhý únorový týden. Chvíle napětí vás čekají s knihami Nezvěstná, Hádej kdo a Okno do dvora. Publikace populárně naučné literatury vám zase osvětlí problematiku související s potížemi změn štítné žlázy a metody případné léčby.

Nezvěstná

Existují knihy, při jejichž čtení se vám zvýší tep jako běžci maratonu. A Nezvěstná je jednou z nich. Román přitom začíná docela nevinně: Katie Calumetová si jde ráno zaběhat... a někdo ji unese . Její zmizení vyšetřuje detektiv Justin Cross, který záhy zjišťuje, že nalezení Katie bude představovat jeho vůbec nejtěžší případ. Zejména proto, že rodina nezvěstné bedlivě střeží svá tajemství. Detektiv Cross neúnavně pátrá po motivech a totožnosti únosců, zatímco unesená žena se zoufale snaží vyvléct ze spárů svých věznitelů. Dokáže ji detektiv zachránit včas? Napínavý americký thriller bestsellerového autora T. J. Breartona u nás vydalo nakladatelství Kalibr.

Hádej kdo

Chladnými vás nenechá ani důmyslný thriller britského spisovatele Chrise McGeorge. Jeho šest postav - televizní moderátor, číšnice, uklízeč, právník, herečka a studentka - se ocitne v zamčeném hotelovém pokoji s mrtvolou muže, kterého všichni znají, Nikdo z nich však netuší, jak se dostali dovnitř, ani zda se jim povede se osvobodit. Něco je však jisté: jeden z nich je vrah. A mají pouhé tři hodiny na to, aby jej odhalili, jinak všichni zemřou. Pravidla jsou jasná, hra ovšem nikoliv. Román vyšel v nakladatelství Kalibr.

Okno do dvora

Nevydechnete si ani s románem Okno do dvora. Leiu Laine někdo sleduje, a to s nijak dobrými úmysly... Leia je svobodná matka, která vede projekt ProMen. Ten poskytuje pomoc mužům závislým na placených internetových službách. Iniciativa proti sobě ovšem poštve "počestné" finské spoluobyvatele. Jsou všichni tak počestní, jak tvrdí? Zvláště pak ti, kteří proti Leie ostře vystupují? V tomto souboji jde o mnohem víc - někdo hlavní hrdince zablokoval kreditní kartu a do zdravotních záznamů doplnil datum její smrti. K tomu ještě napíchl Leie počítač i telefon, aby ji sledoval a nejen to... Finský krimithriller roku (nominovaný na prestižní skandinávskou cenu Glass Key) spisovatelky Pauliiy Susi vydalo nakladatelství Kalibr.

Štítná žláza

Publikace populárně naučné literatury popisuje všechny důležité léčebné metody (od přírodního léčitelství k moderní medicíně) týkající se změn štítné žlázy. Hypofunkce, hyperfunkce a Hashimotova nemoc jsou velmi rozšířené poruchy, kterými je postižena více než třetina obyvatelstva. Nejdůležitější hormonální žláza vykonává řadu metabolických funkcí a do velké míry ovlivňuje fyzickou i duševní kondici člověka. MUDr. Berndt Rieger v této knize podrobně informuje o potížích souvisejících se štítnou žlázou, možnostech prevence a nabízí čtenářům šetrnou, efektivní cestu samoléčby počátečních poruch štítné žlázy. Vysvětluje také důležité terapie u těžkých onemocnění. Kniha vyšla v nakladatelství Esence.