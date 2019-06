Knižní novinky: Povídky o nelásce, Ženy v poklusu a jiné příběhy

Jste připravení zvolnit a zalistovat letním čtením? My také! Ani tentokrát proto nechybějí knižní novinky, které jsme pro vás připravili na druhý červnový týden. Povídky o nelásce spisovatele Michala Viewegha nebo Ženy v poklusu vám zaručeně zpestří volné odpoledne, zatímco Malý princ potěší (nejen) vaše nejmenší. Milovníkům napětí by neměl uniknout ambiciózní thriller Nevěřte tomu.

Povídky o nelásce

Nové povídky z pera populárního spisovatele Michala Viewegha umožňují nahlédnout do příběhů "o manželství a sexu," tentokrát s hořkosladkou příchutí. Autorovo alter ego se smutným klidem sčítá své životní prohry, zatímco přichází o manželku, rodinné zázemí či peníze. Viewegh nechává rozehrát struny sebeironie, trpkosti a černého humoru, kdy cynismus slouží jako štít před životní deziluzí. Střet s realitou je však nevyhnutelný, a hlavní hrdina si tak uvědomuje jedinou existenční jistotu: to, co člověku nakonec zůstane, je pouze on sám. A kdo se zpronevěří sobě - nezbyde mu už vůbec nic. Dílo slavného tuzemského autora vyšlo v nakladatelství IKAR.

Ženy v poklusu



Justine, jako mnoho jejích kamarádek, je neustále v pohybu; Paříž a hektický život, práce a její malá dcerka ji naplno vytěžují. Rozvedená žena nemá na hledání vztahu čas, i když by si třeba hluboko uvnitř přála poznat někoho nového. Útěchou je pro ni venkovské město Nanteil, kde vyrůstala a dodnes má dobré přítelkyně, které jsou jí oporou. Jsou to právě kamarádky, které jí pomohou objevit znovu vlastní kořeny, poodkrýt rodinné záhady a třeba i najít cestu k vysněnému vztahu. Román francouzské spisovatelky Julie Printzac vydalo nakladatelství Ikar.

Nevěřte tomu



Grace Seboldová je bývalou studentkou medicíny, jež si odpykává trest ve vězení na ostrově Svatá Lucie. Deset let trvá na své nevině v případu vraždy jejího přítele a poukazuje na neprofesionální práci ze strany policie. Konečně přichází naděje v podobě bývalé spolužačky z univerzity Sidney Ryanové. Ta natáčí dokumentární filmy o zločinech a vždy se jí podařilo nespravedlivě odsouzené očistit. Snímek Dívka ze Sugar Beach se stává televizní senzací a ukazuje na chyby při vyšetřování, publikum se začne přiklánět na stranu odsouzené. Pak ale Sidney kontaktuje bývalý detektiv, jenž autorce otevře oči. Filmařka začíná pochybovat o správnosti svého počínání, a pokud se má domoci pravdy, musí dát všanc nejen kariéru, ale také vlastní život. Thriller amerického tvůrce Charlieho Donleaho vydalo nakladatelství IKAR.

Malý princ



Nesmrtelná knižní klasika v novém kabátě. Malý princ je překrásným příběhem o důležitosti pout, lásce a přátelství. Vyprávění francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho o tom, jak je důležité neztratit své dětské já, znovu velkolepě interpretují autorka a ilustrátorka Agnes de Lestrade a Valeria Decampo. Publikace je vhodná pro děti od pěti let, vydalo ji nakladatelství Pikola.