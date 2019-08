Komise zamítla ražení mince s Blytonovou. "Byla rasistka a homofobka"

Slavná britská autorka dětských příběhů Enid Blytonová mohla být na podzim minulého roku oceněna královskou mincovnou Royal Mint, která zvažovala k 50. výročí od jejího úmrtí razit památeční minci. Členové komise mincovny ale nakonec byli proti. Podle nich totiž měla autorka rasistické, sexistické a homofobní pohledy na svět. Informoval o tom server Daily Mail.

Blytonová je proslulou dětskou autorkou. Po celém světě se prodaly stovky milionu jejich knih. Známé jsou především její příběhové série Správné pětky, Tajné sedmy či Tajemství.

V prosinci 2016 uvažovali o jejím posmrtném ocenění v Royal Mint. Tamní komise jednala o tom, že by razila památeční mince v hodnotě 50 pencí, na níž by byla hlava spisovatelky. Ty by vešly do oběhu v listopadu 2018 při příležitosti padesátiletého výročí od její smrti.

Serveru Daily Mail se ale podařilo na základě práva na svobodu informací získat, že členové komise na jednání od této myšlenky upustili, protože Blytonová "byla známá tím, že byla rasistkou, sexistkou a homofobkou a nebyla příliš uznávanou spisovatelkou". Komise se zároveň obávala, že kdyby ražení mince s Blytonovou schválila, vzbudila by tím mezi veřejností nesouhlas.

S jejím závěry nesouhlasí Richard Madeley, televizní moderátor pořadu Good Morning Britain. "Řekněme, že kdybyste v roce 1955 nakreslili hranici hodnot, které se ve společnosti uznávají, tak by v kontrastu s dnešní moderní společností neprošel skoro nikdo. Jsou společenské věci, které se změnily a vy nemůžete soudit lidi podle dnešních standardů, takže si myslím, že nazvat Enid Blytonovou homofobkou, je směšné," citoval ho server The Independent.

"Smyslem komise je zajistit, aby témata ražena na mincích byla různorodá a představovala nejvýznamnější události naší historie. Proto nakonec z každé navrhované události nevzejde britská mince," podal nekonkrétní vysvětlení mluvčí Royal Mint.

Blytonová vydala sovu první knihu v roce 1922. Celkem vydala 700 titulů a je sedmou nejúspěšnější autorkou všech dob, uvádí Daily Mail.