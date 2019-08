Léto a knižní novinky: Zlaté časy nebo Kronovy děti

Rádi byste vykročili do druhé poloviny léta s novou knihou? Není nic jednoduššího! Ani tentokrát totiž nechybějí knižní novinky, které jsme pro vás připravili na první srpnový týden. Čekají vás Zlaté časy německé spisovatelky Anne Jacobs, rovněž doporučujeme otevřít thriller Vnitřní hlas Briana Freemana. Romány Přej mi domov a Ve tvých snech zase potěší naše romantické čtenáře. Milovníky sci-fi by naopak mohly zaujmout Kronovy děti.



Zlaté časy (Venkovské sídlo 1)

Krátce po pádu Berlínské zdi navštíví sedmdesátiletá Franzika rodinné panství Dranitz ve východním Německu. Zde vyrůstala a rozhodla se nyní nadobro vrátit. V rozkolísaném období druhé světové války musela její rodina místo opustit na příkaz sovětské okupační správy. Pouto k domovu však nelze jen tak zpřetrhat. S vnučkou Jenny se snaží venkovskému sídlu dodat dřívější šmrnc. Během těchto snah se Franzice vracejí vzpomínky na dětství, ztrátu rodiny i první lásku Waltra, kterou ji osud vzal. Když se ovšem dozví, že Walter stále žije, začne rozkrývat příběh, který by jiní nechali spát. Román německé autorky vydalo nakladatelství IKAR.

Vnitřní hlas

San Francisco trne hrůzou. Omylem propuštěný sériový vrah je pro detektiva Frosta Eastona skutečnou výzvou: Rudy Cutter byl před čtyřmi lety odsouzen k doživotnímu trestu. Aby ho dostali do vězení, někdo zfalšoval spisy. Po odhalení této skutečnosti je Rudy, který zabil Frostovu sestru, opět na svobodě. Frost to nemůže trpět a spojí se s Eden Shayovou, která chystá o Cutterovi knihu a bojí se jeho pomsty. Frost není v jednoduché pozici. Ne, když je případ natolik osobní...a také proto, že následující zabijákův tah je naprosto nečekaný. Thriller amerického autora Briana Freemana vydalo nakladatelství Kalibr.

Přej mi domov

Kara Buttlerová stojí u silnice s batohem na zádech, s pár dolary po kapsách. Toulavý pes je to poslední, co právě teď potřebuje - starat se o další hladový krk. Sama zatím netuší, že se psí tulák stane jejím nejlepším kamarádem. Rozhodla se opustit svůj dosavadní život a vydala se na cestu, o níž neví, kam povede. Putovaní od jedné pěstounské rodiny ke druhé, střídání podřadných zaměstnání...to nejsou zrovna nadějné vyhlídky do budoucna. Dosavadní zkušenosti ji zkrátka naučily, že Kara nemá nikomu věřit a měla by se starat hlavně o sebe. Její epopej se ale odvíjí neočekávaně, stejně jako její život. Román autorky Kay Brattové vyšel v nakladatelství IKAR.

Ve tvých snech

Jedno rande. Emmaline nutně potřebuje jít na schůzku, aby se nezbláznila a zvládla svatbu svého bývalého snoubence. V Minningsportu ovšem není zrovna široký výběr, při populaci 715 obyvatel. Jedna možnost by tu snad byla...místní lamač srdcí Jack Holland. Jenže, měl by Jack zájem o někoho jako je Emmaline? Když svatební přípravy naberou nečekaný spád, uvědomí si hlavní hrdinka, že šlo o skutečně bláznivý nápad. Jack je přece tak pohledný a populární...Proč by se jen jí svěřoval o svých nejhlubších pocitech? Pokud chce Emmaline získat muže svého srdce, musí v něj uvěřit. Moderní romantický román americké autorky vydalo nakladatelství IKAR.

Kronovy děti

Rodiny unášejí z jejich domovů a mafie vládnou městu, zatímco hlídky Radniční gardy mají jediný úkol: udržet Downtown na uzdě. Občanská válka je na dohled a pokud padne Downtown, pak i celé Attiona City s ním. Město se v poslední naději obrátí ke třem lidem: Zvláštnímu agentovi Davidu Foxovi, sirotkovi Lucasovi Scaropvi, který je na útěku před tou nejmocnější organizací, a poslednímu Downtownerovi, Jasonu Blakeovi - jenž své město nechce vidět v plamenech. Pokračovaní sci-fi románu Projekt Kronos mladého českého autora Pavla Bareše vydalo nakladatelství Host.