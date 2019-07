Léto s knižními novinkami: Krev, pot a pixely

Vlna veder vám nedá vydechnout a v potu tváře nejste schopni kloudné činnosti? Možná je ten pravý čas zanechat povinností a vyrazit k vodě, třeba s novou knihou. Ani tentokrát proto nechybějí knižní novinky, které jsme pro vás připravili na poslední červencový týden. Není třeba být učitel a terapeut, aby vás zaujala publikace Intuitivní pedagogika. Zajímá vás více svět videoher a jeho zákulisí? Krev, pot a pixely odhalují tvrdou dřinu stojící za tvorbou profesionálních vývojářů. Ti z vás, kteří by zatoužili po nostalgii, si mohou připomenout Staré pověsti české a dílo krále popu Michaela Jacksona.



Intuitivní pedagogika

Málokdo si v devadesátých letech uvědomoval, nakolik počítače (tehdy nově v domácnostech) ovlivní budoucí generace. Vědci registrovali posuny v komunikaci a došlo k revolučním změnám. Začalo se mluvit o novém rozměru: čtvrté komunikační dimenzi. Nejde pouze o generační konflikt, tvrdí psycholožka Iris Johanssonová. Dle slov této specialistky lidé narození po roce 1990 komunikují zcela jiným způsobem než jejich předchůdci - došlo ke kulturnímu, společenskému i ekonomickému obratu. Více než čtyřicet hodin záznamu přednášek přetvořil Thomas Pedroli v knihu, první svého druhu, která vzdělává učitele, terapeuty i rodiče a napovídá, jak společnou komunikaci úspěšně rozvíjet. Publikaci naučné literatury vydalo nakladatelství Universum.

Krev, pot a pixely

Dokončit videohru může být někdy těžké. Co teprve pro jejího vývojáře? Novinář Jason Schreirer vyzpovídal profesionály z oboru. Velká studia, jako jsou LucasArts, Blizzard, Bioware, i nezávislé týmy promluvila o svých zkušenostech. Čtenáři mohou nahlédnout do světa, který se točí kolem stamilionových rozpočtů, tvůrčí a technické práce. A rovněž spatří svět, který není pouze o vášni, ale o potu a tvrdé dřině, tržních požadavcích, technických překážkách, korporátních mechanizacích... a který tvůrce her kolikrát stojí osobní život i zdraví. Kniha vyšla v nakladatelství Host.

Staré pověsti české

Jedno z nejznámějších děl Aloise Jiráska v české aktualizované reedici, nyní s připojenými komentáři Jaroslavy Janáčkové a Karla Komárka. Připomeňte si národní pověsti, příběhy z českého dávnověku, prastaré věštby a pražské pověsti. Vyprávění z české prehistorie, opírající se o bájná vyprávění, od příchodu praotce Čecha po smrt knížete Hostivíta. Cyklus sledující křesťanské, židovské, moravské a slovenské náměty vydalo nakladatelství Host.

Michael Jackson

I po deseti letech od své smrti platí Michael Jackson za jednoho z nejvlivnějších a nejpopulárnějších zpěváků současnosti. Publikace o králi popu, který se vždy řadil mezi hudební legendy formátu Beatles či Elvise Presleyho, popisuje dětství umělce a jeho vzestup ke slávě. Kniha je doplněná o bohatou fotografickou přílohou a dočtete se v ní například o autorově soukromí, albech a největších hitech. Knihu u nás vydalo nakladatelství Universum.