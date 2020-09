Literární cenu Knižního klubu obdržel Jan Horníček

Laureátem 25. ročníku Literární ceny Knižního klubu se rozhodnutím odborné poroty stal Jan Horníček s knihou Čarostřelec. Jeho rukopis se prosadil v konkurenci 86 zaslaných prací.

Odměnou vítězi je vydání knihy pod renomovanou nakladatelskou značkou Knižní klub, prémie 100 000 Kč a originální skleněná plastika ve tvaru otevřené knihy.

Vítězné dílo bylo slavnostně vyhlášeno ve středu 2. září 2020 v Kaiserštejnském paláci na pražské Malé Straně.

Oceněnou práci vybrala porota ve složení: spisovatelka, scenáristka a filmová publicistka Tereza Brdečková, spisovatel Pavel Brycz, literární historik a kritik Pavel Janáček, publicistka Kateřina Kadlecová a spisovatelka Jana Šrámková.

Literární cena Knižního klubu je v mnoha ohledech jedinečná. Nezaměřuje se na již publikované práce, jak bývá obvyklé, ale vybrané původní rukopisy proměňuje v knihy, od svého vzniku v roce 1995 cíleně podporuje domácí tvůrce a rozvoj kvalitní české literatury. Díla vydaná díky Literární ceně Knižního klubu dosahují literárních i komerčních úspěchů. Například romány Děvčátko, rozdělej ohníček Martina Šmause a Zvuk slunečních hodin Hany Andronikové získaly ocenění Magnesia Litera v kategorii Objev roku. Kniha loňské vítězky Emy Labudové je na tuto cenu nominovaná v letošním roce.

Čarostřelec - anotace:

Je mrazivý únor léta Páně 1789. Cesta z Reichenbergu do Hejnic se klikatí strmým, zalesněným průsmykem. Stmívá se, nad horami vyje a běsní sněhová bouře. Během namáhavé jízdy se v dostavníku seznamují dva muži. Otec Vilém - kněz, který prchá před svou minulostí - a doktor Šulc, podivínský lékař z Vídně. Ti dva mají pramálo společného, brzy se však ukáže, že je dohromady nesvedla náhoda, ale něčí lstivý úklad. Oba vědí až příliš o temném případu svatokrádeže. Pátrání se komplikuje, dva týdny po vyloupení hejnického kostela dojde k sérii krvavých vražd. Souvisí to celé s nebezpečnými intrikami, které splétá místní opat? A co tají bývalý vojenský kaplan z nedalekého Bílého Potoka? Vyšetřování posléze zavleče naše hrdiny hluboko do hor: mezi pytláky a pašeráky, jimž vládne pověstný čarostřelec Tapper.

Jan Horníček se narodil v Rychnově nad Kněžnou. Vystudoval matematické inženýrství a dva roky učil na strojní fakultě; v současné době vyučuje matematiku na střední škole v Hradci Králové. Zájem o humanitní obory - historii, psychologii a filozofii - jej přivedl k historickým románům. Dosud publikoval pouze časopisecky (Host, Protimluv). Historická detektivka Čarostřelec je jeho knižním debutem.