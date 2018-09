Man Bookerova cena oznámila nominace. Kdo jde do finále?

Mezi finalisty Man Bookerovy ceny za anglicky psaný román se letos probojovali především méně známí či začínající autoři. Pouze Kanaďanka Esi Edugyanová, která porotu zaujala románem o uprchlém otrokovi Washington Black, byla na prestižní literární cenu nominována už v minulosti. Jiný kanadský spisovatel, věhlasný Michael Ondaatje, se z předchozího 13členného širšího výběru do finále vůbec nedostal.

Šanci zazářit v literárním světě mají tři britští autoři, dva Američané a zmíněná Kanaďanka. Britský básník Robin Robertson bude usilovat o Man Bookerovu cenu s románem ve verších The Long Take (Dlouhý záběr), který se zabývá násilím a sociálními rozdíly v dnešní Americe. Americký romanopisec Richard Powers má šanci uspět s ekologickou ságou The Overstory, která vypráví o stromech a lidech, kteří je mají rádi.

The Long Take je zároveň jedním ze dvou debutových románů na seznamu, spolu s knihou Everything Under od Britky Daisy Johnsonové, která je ve svých 27 letech nejmladší finalistkou Man Bookerovy ceny v historii.

Dalšími finalisty jsou román z drsného prostředí ženské věznice The Mars Room (Místnost Mars) od Američanky Rachel Kushnerové a román Milkman (Mlékař), pro který severoirská spisovatelka Anna Burnsová čerpala náměty v období nepokojů v Ulsteru.

Man Bookerova cena je vždy předmětem intenzivních spekulací a sázek. Vítězi obvykle přináší prudký nárůst prodejnosti jeho knih a větší respekt. Letošní laureát ceny dotované 50 tisíci librami (přes 1,4 milionu korun) bude vyhlášen 16. října.

Man Bookerova cena byla založena v roce 1969 a původně byla vyhrazena spisovatelům z Británie, Irska a zemí britského Společenství. Američanům se cena otevřela v roce 2014 a od té doby už má dva zámořské vítěze - Paula Beattyho (The Sellout, Výprodej) a George Saunderse (Lincoln in the Bardo, Lincoln v bardu).