Na Festival spisovatelů přijede Nizozemec Arnon Grunberg

Nizozemský spisovatel žijící v New Yorku Arnon Grunberg, který je označován za "literárního provokatéra", navštíví pražský Festival spisovatelů. V době konání festivalu 16. až 20. října bude hovořit v Senátu ČR. Informovali o tom pořadatelé letošního ročníku Festivalu spisovatelů.

K dalším oznámeným hostům patří patří australská spisovatelka Germaine Greerová, jedna z představitelek feministického hnutí 20. století, mexická novinářka a spisovatelka Alma Guillermoprietová a americký romanopisec Michael Cunningham, autor románu Hodiny, za nějž získal Pulitzerovu cenu a jenž se stal předlouhou pro stejnojmenný film.

Grunberg se na Festivalu spisovatelů představí již počtvrté. Naposledy zde v roce 2015 při autorském čtení prezentoval povídku Vítej doma, kterou přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková.

Osmačtyřicetiletý rodák z Amsterdamu vyrůstal v rodině židovských přistěhovalců původem z Německa. Jeho matka byla přeživší z koncentračního tábora Osvětim. Ve dvaadvaceti se přestěhoval do New Yorku a už zde zůstal. O rok později debutoval románem Modré pondělky (Blauwe maandagen). Román byl přeložen do 13 jazyků a v Evropě se stal bestsellerem. Autor byl za debut oceněn nizozemskou literární cenou Anton Wachter Prize. Stejnou cenu dostal ještě jednou za knihu Příběh mé plešatosti (De geschiedenis van mijn kaalheid), kterou publikoval pod pseudonymem Marek van der Jagt. Stal se prvním autorem, který stejnou cenu získal dvakrát. Jeho román Tirza, který získal cenu vlámských knihkupců Zlatá sova a cenu Libris, byl zfilmován a získal několik nizozemských filmových ocenění. Snímek byl navržen na Oscara za nejlepší cizojazyčný film, nedostal se však do finálního výběru.

Spisovatel, jehož díla byla přeložena do 30 jazyků, je považován za jednoho z nejrafinovanějších provokatérů světové literatury, který rád dráždí čtenáře. "Doopravdy potřebuji nepřátele, bez nepřátel ztratíte identitu," prohlásil.

K jeho dalším dílům patří knihy Statisté, Svatý Antonio, Fantomová bolest, Hledač azylu, Židovský mesiáš a Náš strýček. Více informaci se nachází zde.