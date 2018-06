Nacher: Paradox? Ve sněmovně máme kuřárnu a v hospodách je zákaz

V pondělí poslanec za hnutí ANO a s největší pravděpodobností i lídr pražské kandidátky hnutí do podzimních, komunálních voleb Patrik Nacher pokřtil svou novou knihu Šílenosti doby korektní. V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ vysvětlil, proč se zaměřil na bizarnosti dnešní doby, a také uvedl, komu je kniha určena.

Jak dlouho vám trvalo, než jste knihu napsal?

Psal jsem jí rok po večerech a víkendech. Ale nebylo to plánované, protože to pak stojí za starou belu.

Jak tedy vznikala?

Zpočátku jsem jen tak pro zábavu sbíral nějaké informace, dělal jsem z nich články a komentáře. Když jsem toho měl v archivu dost, teprve pak mě napadlo, že by stálo za to, koncentrovat vše do knihy. A tak to začalo.

Vysvětlil byste, proč jste knihu pojmenoval jako Šílenosti doby korektní?

Dnes žijeme v takové zvláštní době, nazval bych to jako pseudokorektní doba. Tím chci říct, že jednak si spoustu věcí myslíme, ale nemůžeme je častokrát říkat nahlas. Někdo nás za to může napadnout, negativně označkovat a pak nás ještě paušálně zařadit do nežádoucí skupiny, typově radikálů, netolerantních či populistů. Lidé pro jistotu přestávají říkat svoje názory a mlčí.

Další věcí je, že se poněkud zvláštně vyvíjí společnost. Vznikají toalety pro třetí pohlaví, genderově harmonické semafory v Austrálii, kde jsou na světlech nejen panáčci, ale také panenky, mění se hymny, aby byly řádně vyvážené, i knihy o dvou princích. A mně přišlo, že je toho už opravdu moc a stojí zato tyhle prapodivnosti současné doby dát na papír. A tak vznikla moje druhá kniha a její název.

Co mohou čtenáři od knihy očekávat?

Kniha je rozdělená na několik dob - doba překorektní, paradoxní, manipulativní, nelogická a byrokratická. V době překorektní píšu o diskriminacích různého typu. Dnes je to totiž móda, téměř každý se prohlašuje, že je nějakým způsobem diskriminován. Já si z toho dělám srandu skrze sebe sama a svůj malý vzrůst. Druhá kapitola je doba paradoxní, ve které upozorňuji na různé paradoxy dnešní doby.

Na které například?

Třeba na rádoby zákaz kouření, protože stát z cigaret vybírá daně, zakazovat výrobu nikdo nechce, ale zároveň se zakazuje kouřit v nejpřirozenějším prostředí - v hospodách. My v Poslanecké sněmovně máme kuřárnu, ale v hospodě být nemůže? To mě rozčiluje, a to jsem nekuřák.

Na tohle téma se vedlo nespočet diskuzí, ve kterých bylo velmi často vyzdvihováno to, že se jedná o opatření kvůli zdraví...

Ano, to já nezpochybňuji, tak ať se zakáže výroba a distribuce tabákových výrobků. Je přece nenormální, aby se tu hrálo na "kuřte všichni do zblbnutí" kvůli daním, ale zároveň to nedělejte v hospodách... Nicméně většinou v knize jen popisuji a představuji nepochopitelné věci, nad kterými zůstává rozum stát. Ať si každý čtenář udělá obrázek o dané problematice sám.

Komu byste knihu doporučil?

Myslím, že kniha není specificky směřovaná konkrétnímu čtenáři, nerozlišuji cílovou skupinu podle věku, pohlaví, náboženství či sexuální orientace, mám-li to říci politicky korektně. Kniha je prostě pro všechny, kterým vadí, jakým směrem se současná společnost vyvíjí, a kteří zároveň hledají něco odpočinkového.