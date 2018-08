Osudová past varuje před válkou USA a Číny. Ceněna i politiky

Na českém knižním trhu se objevila publikace Grahama Allisona Osudová past, ve které americký politolog varuje před válkou mezi USA a Čínou. Kniha vychází jako první svazek nové edice Globus nakladatelství Prostor. Edice by měla přinášet tituly, které reagují na celosvětové problémy v oblasti politiky, vědy, společenského či obecně civilizačního vývoje. Informovala o tom Denisa Novotná z nakladatelství.

Knihu ocenil bývalý ministr zahraničí USA Henry Kissinger. Osudová past podle něho popisuje zásadní světovou výzvu: střetnutí vzmáhající se mocnosti s mocností dominantní. "Tuto knihu jsem četl s největším možným zaujetím a můžu jen doufat, že se vztahy mezi Spojenými státy a Čínou vyřeší mírem, nikoli válkou," uvedl.

Pro překlad názvu knihy Destined for War. Can America and China Escape Thucydides's Trap? zvolil Martin Pokorný název Osudová past, který je parafrází pojmu Thúkýdidova past z anglického originálu. "Důvodem je, že jméno řeckého filozofa u nás není běžně známé," uvedl anglista Pokorný, který přeložil už řadu politicko-historických děl včetně Kissingerova Uspořádání světa nebo Černé země Timothyho Snydera.

Thúkýdidova past

Podtitul knihy odkazuje k Thúkýdidovu příkladu ve své době dominantní Sparty, která byla postupně vtažena do války s Aténami, jejichž moc postupně rostla.

"Kdykoli vzmáhající se mocnost začne hrozit vytlačením dominantní mocnosti, vyvolává to tektonický tlak, v jehož důsledku je ozbrojený střet pravidlem, ne výjimkou. Stalo se to Aténám a Spartě v 5. století před naším letopočtem i Německu a Velké Británii před sto lety a málem to vedlo k válce mezi USA a SSSR v padesátých a šedesátých letech 20. století," píše v knize Allison, podle kterého při zachování současné trajektorie je válka mezi USA a Čínou během několika následujících desetiletí nejenom možná, ale i mnohem pravděpodobnější, než se dnes uznává.

Americký politolog a specialista v oblasti jaderných zbraní a terorismu Allison od 60. let pracoval jako poradce a konzultant pro zahraniční záležitosti amerického ministerstva obrany. Je autorem několika politologických knih, například Podstata rozhodnutí. Osvětlení kubánské krize nebo Jaderný terorismus. Poslední katastrofa, které lze zabránit.