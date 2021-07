Posuňte svůj střední věk blíže ke stovce – Jak stárnout zdravě a pomalu.

Ve vydavatelství Zoner Press vyšly dva knižní bestsellery: "Game Changers" a "Hacknuté tělo" od slavného biohackera Davea Aspreyho, který se se svými čtenáři rád podělí o převratné informace. Dave v publikacích sestavil zákony, aby vaše cesta za hacknutím těla i mysli byla jednodušší.

O biohacking se v dnešní době zajímá stále více lidí i v Česku. Pomocí "hacků", jako je například otužování, doplňky stravy, životní styl, meditace... si můžeme zlepšit výkonnost a optimalizovat své zdraví.

Co je to biohacking? Jsou to vychytávky v oblasti spánku, výživy, cvičení, redukce stresu, zvyšování tělesné kondice nebo i lepšího sexu. Do biohackingu patří jak různé přírodní prostředky, suplementy, tak čistě mentální a psychologické postupy.

Dave Asprey je člověk, který už ve dvaceti pociťoval různé příznaky stáří: trpěl artrózou kolenních kloubů, měl problémy se soustředěním a pamětí, dokonce mu hrozil infarkt a mrtvice. Dnes je slavným biohackerem, který se chce dožít sto osmdesáti let. Hledáním vědecky podložených metod, jak vylepšit lidskou biologii, strávil dvacet let svého života a jeho výsledky mluví samy za sebe. Nyní po čtyřicítce je chytřejší, šťastnější, schopnější a úspěšnější než kdykoli předtím.

Kniha GAME CHANGERS - Co lídři, inovátoři a nezávislí lidé dělají, aby zvítězili, nabízí celkem 46 vědecky podložených zákonů, které vám pomohou inspirovat se autorovou cestou k úspěchu. Nabízí praktické rady, které můžete okamžitě aplikovat ve svém životě a těžit z nich. Od zkrocení strachu a úzkosti přes rychlejší a efektivnější rozhodování až po vytváření užitečných návyků, cvičení vděčnosti a další postupy, které i vám změní život.

Druhá kniha - Hacknuté tělo - vám poradí, jak zpomalit stárnutí a jak žít déle jako "superčlověk". Zdravější a v lepší kondici. V knize se dozvíte, jaká úroveň zdraví a výkonnosti je dostupná pro každého z nás.

Oba tituly vyšly nejen jako tištěné publikace, ale také jako e-knihy.

"Domnívám se, že ke změnám ve společnosti může dojít velmi rychle. Před 30 lety taky používalo mobilní telefon jen pár lidí. Rychlost pokroku společnosti je vysoká, myslím, že je celkem jisté, že v budoucnosti se bude doba života prodlužovat," dodal Asprey.

Autor strávil dvacet let a utratil více než milion dolarů hackováním vlastního organismu. Lidé ve světě přečetli více než pět set tisíc výtisků jeho knih o tom, jak přimět lidské tělo, aby fungovalo lépe, a vychutnali si více než dvě stě tisíc šálků jeho "neprůstřelné kávy". Obě knihy vycházejí také v češtině pro českého čtenáře.

Vydal brněnský Zoner Press www.zonerpress.cz. V nabídce vydavatelství najdete širokou řadu knih z oblasti fotografování, kreslení, malování, hobby, osobního rozvoje a životního stylu.