Před 50 lety zemřel židovský literát a skladatel Max Brod.

Ve věku 84 let zemřel před 50 lety, 20. prosince 1968, v izraelském Tel Avivu významný německy píšící židovský spisovatel, publicista a skladatel Max Brod. Narodil se v rodině pražského bankovního ředitele a v Praze žil do roku 1939, kdy uprchl před nacisty do Palestiny. Tam se jako přesvědčený sionista podílel na budování samostatného židovského státu a stal se jedním z předních organizátorů kulturního a uměleckého života.

Během studií práv na pražské německé univerzitě se Brod spřátelil s Franzem Kafkou a dílo svého přítele později vydával a interpretoval. Kromě Kafky a dalšího pražského německy píšícího autora Franze Werfela ale pro svět objevil také české autory - zejména Jaroslava Haška, jehož Švejka například pomohl uvést na německé jeviště. Přičinil se i o slávu Leoše Janáčka, přeložil totiž do němčiny libreta téměř všech jeho oper a napsal také vůbec první Janáčkovu monografii.

Brodova vlastní tvorba je velice rozmanitá a rozsáhlá - psal literární a hudební kritiky, eseje, krátké prózy, romány, básně, divadelní hry, filozofické spisy. K tomu překládal z češtiny, latiny, hebrejštiny a francouzštiny a také komponoval. Osou jeho literárního díla je trilogie Boj za pravdu, která zachycuje z náboženského hlediska tři velké historické postavy. Tvoří ji romány Tychona Brahe cesta k Bohu (1916), Rëubeni, kníže židovské (1925) a Galilei v zajetí (1948).