Při výběru knih se Češi inspirují hlavně na internetu

Ke koupi knihy se čeští čtenáři nejčastěji rozhodují na základě internetových recenzí, kterým přikládá váhu přes 38 procent lidí. Pro 23,4 procenta čtenářů je nejdůležitější doporučení od rodiny a přátel. Významnou roli mají také různé skupiny a čtenářské kluby na sociálních sítích a doporučení od knižních influencerů. Obecně se oblibě dlouhodobě těší oddychové tituly současných českých spisovatelů, jako jsou Radka Třeštíková, Patrik Hartl a Alena Mornštajnová. Vyplývá to z průzkumu internetového knihkupectví Martinus.cz.

Z průzkumu dále vyplynulo, že téměř 75 procent Čechů utratí za knihy víc než 500 korun ročně. Více než třetina z nich je ochotna za literaturu zaplatit v průměru ročně od 1500 do pěti tisíc korun. Při průměrné ceně 261 korun za knihu, kterou vypočítal a uvedl Svaz českých knihkupců a nakladatelů ve své zprávě za loňský rok, se tak domácí knihovny rozšiřují o pět až dvacet titulů ročně. Cena je při rozhodování o koupi knihy stále důležitým faktorem.

Ne všechny knihy však jejich majitelé zvládají přečíst. Data z průzkumu ukazují, že zhruba čtvrtina titulů zůstává kvůli nedostatku času či špatnému výběru nedočtená. "Protože máme za to, že knihy by se neměly pouze kupovat, ale hlavně číst, snažíme se akcemi, jako je Den nepřečtených knih, na tento problém upozornit a alespoň jednou za rok namísto do knihkupectví nasměrovat lidi k domácím knihovnám s nedočtenými tituly," uvedla Zuzana Kadecká z Martinus.cz.

Čtvrtina Čechů v průzkumu uvedla, že jejich záliba ve čtení je ke koupi knihy přiměje pravidelně jednou za měsíc. Více než polovina přiznala, že kamenné či internetové knihkupectví navštíví náhodně nebo podle různých příležitostí několikrát ročně.

Loňský průzkum agentury Nielsen Admosphere ukázal proti roku 2013 mírný pokles čtenosti knih. Podle něj 78 procent obyvatel ČR přečte za rok aspoň jednu tištěnou či elektronickou knihu, před šesti lety jich bylo 84 procent. Aspoň jednu knihu za rok si koupí 44 procent Čechů, v roce 2013 jich bylo o čtyři procenta více. Do knihovny zajde alespoň jednou za rok 28 procent Čechů, před šesti lety jich bylo 32 procent.

V průzkumu Martinus.cz odpovědělo 900 respondentů.