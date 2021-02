S kočkou na kole – Příběh Naly obletěl celý svět

Svět podle Naly. Jeden muž, zachráněná kočka a cesta na kole kolem světa. V únoru vychází ve vydavatelství Zoner Press český překlad knižního bestselleru Nala's World: One Man, His Rescue Cat and a Bike Ride around the Globe od autora Deana Nicholsona. Tento příběh si získal miliony fanoušků na celém světě.

Kniha zachycuje poutavá dobrodružství a neobvyklé přátelství třicetiletého Deana a nalezené kočky Naly. Na společné cestě kolem světa se učí poznávat sami sebe i své okolí.

Dean Nicholson v září 2018 sedl na kolo a vyrazil ze Skotska na cestu kolem světa. Při jízdě v bosenských horách narazil na vychrtlé zrzavé kotě, které běhalo u silnice. To byl začátek neobvyklého přátelství, jelikož Nala, jak ji pojmenoval, se připojila k Deanovi na jeho cestě.

Skrze Nalu se Deanovi otevírá úplně nový svět. Učí se díky ní laskavosti, dobrosrdečnosti a navazuje přátelství s nejrůznějšími lidmi, které po cestě potkává. Dean a Nala tak společně cestují, navštěvují uprchlické tábory, řecké ostrovy Santorini a zachraňují opuštěná zvířata.

"Otočil jsem se a koutkem oka jsem to spatřil. Po cestě cupitalo vyhublé, mourovaté kotě a ze všech sil se snažilo udržet se mnou krok. Slezl jsem za ním a pomalu jsem se přiblížil. Mělo dlouhé, hubené tělíčko, velké a špičaté uši, nožičky jako párátka a těžký ocásek. Byl to takový malý otrhánek. Povzdechl jsem si. Moje srdce vyhrálo nad rozumem. Neměl jsem na výběr." (Dean Nicholson)

Celé dobrodružství z cest Dean zdokumentoval na svém Instagramu a získal si spolu s Nalou přízeň médií z celého světa.

Ukázky a více o knize na www.zonerpress.cz