Sabrina od Nicka Drnasa vyjde v českém překladu na podzim

Sabrina byla vůbec jako první komiks nominována na prestižní literární cenu Man Booker Prize. Příběh o tom, jak se za záhadných okolností ztratí mladá žena a co její zmizení v reálném i digitálním světě způsobí, byl mnohými recenzenty označen za nejlepší komiks roku 2018. Nyní poprvé bude v českém překladu. Kniha vyjde v říjnu 2019.

Komiks Sabrina Nicka Drnasa nesmlouvavě pitvá náš novodobý sterilní svět, ve kterém se lidská komunikace zužuje na neosobní digitální interakci, kde internet poskytuje megafon i těm nejparanoidnějším hlasům a kde se naprosto rozpadá všeobecný společenský konsenzus. Díky tomu Sabrina získala nespočet pozitivních ohlasů od recenzentů i špiček v komiksovém oboru. Jak již bylo zmiňováno, komiks Sabrina byl prvním komiksem nominovaným na prestižní literární cenu Man Booker Prize.

Sice ji nevyhrál, ale přitáhl k Sabrině a komiksu obecně nebývalou pozornost v médiích. Spisovatelka Zadie Smithová o knize prohlásila, že jde o mistrovské dílo, které ji vyděsilo a zároveň se jí strašně líbilo. Komiksový výtvarník Adrian Tomine označil Sabrinu za pronikavou, mrazivou a naprosto nepředvídatelnou knihu. Komiksový tvůrce Chris Ware pak o ní uvádí: "Sabrina je opravdu zneklidňující čtení. Je to kniha, která opětuje váš pohled a podívá se vám přímo do očí."

V českém překladu by kniha měla vyjít v říjnu 2019 pod nakladatelstvím Trystero. K tomu, aby se toto výjimečné komiksové dílo mohlo vydat v té nejlepší grafické podobě, v tuto chvíli scházejí již jen potřebné finance. Ty se nakladatelství snaží vybrat skrz sbírku na crowdfundingovém serveru Hithit.cz. Fanoušci si zde kromě samotné knihy za zvýhodněnou cenu mohou zakoupit i další atraktivní odměny, jako například předplatné dalších komiksů z dílny nakladatelství Trystera.

"Abychom mohli komiks vydat ve stejné úpravě, jakou skýtá originál, potřebujeme zaplatit nejen kvalitní tisk, ale také grafické "vícepráce". To znamená úpravy několika fontů, překreslení mnoha nápisů, mailů, postů, komentářů, plus náročné úpravy bublin, kdy autor citlivě rámuje originální text. Budeme moc rádi za vaši pomoc, přispívat můžete až do 28. září," uzavírá Peter Penguid z nakladatelství Trystero.