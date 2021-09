Učitelé a studenti Literární akademie četli ve vlaku

Ve dnech 13.-16. září se již poosmé uskutečnil festival Čtení ve vlaku, přibližující tvorbu současných českých autorů širší veřejnosti. Cestující v pražských příměstských linkách naslouchali předčítání známých, ale i začínajících autorů - studentů a absolventů Literární akademie Vysoké školy kreativní komunikace, která akci spolupořádá ve spolupráci se SŠ a Akademií Michael, Českými drahami a dalšími institucemi.

Ve třiceti vlakových spojích přednesli ukázky svých textů například Petr Borkovec, Jiří Dědeček, Tomáš Zmeškal, Dora Čechova, Martina Blažeková či Marek Šindelka, kterého v tomto akademickém roce čeká role vedoucího jedné z magisterských tvůrčích dílen na LA.

Svou tvorbu představili také studenti Literární akademie, jmenovitě Martin Praslička, Daniela Straková, Lukáš Samek či Štěpánka Luhanová. Četli úryvky z bakalářských prací a připravovaných knih.

S povídkami z antologie L3g3ndy vystoupili absolventi VŠKK Valérie Šťástková, Michael Walter a Martina Šourková. "Líbí se mi právě čtení ve vlaku, v dopravním prostředku, kde mají lidé možnost slyšet autorův hlas ve specifickém prostoru a atmosféře," řekla Valérie, autorka povídky Deset kostlivců. "Má to úplně jiný náboj než čtení v nějakém sále." Na besedě v knihkupectví Luxor, konané při slavnostním zakončení festivalu na pražském hlavním nádraží, promluvili o tvůrčích začátcích, o studiu, ale také o přijímání kritiky. "Je důležité neusnout na vavřínech a na textu, který napoprvé není nikdy dokonalý, stále pracovat," poradila Martina a budoucím autorům vzkázala, aby jim i přes všechnu kritiku, která je mnohdy důležitější než chvála, nezmizela radost z psaní.

V diskuzi pokračovali autoři zkušenější. Tomáš Třeštík, Halina Pawlowská, Michal Viewegh a Johana Fundová debatovali o autobiografické inspiraci v tvůrčím psaní.

Následovalo uvedení románu Zuzany Říhové Cestou špendlíků nebo jehel, jehož příběh se odehrává v nepříznivém a tajemném prostředí vesnice. "Vesnici si představuju z městské kavárny, z bezpečí. Je pro mě zdrojem přírodní nebezpečné atmosféry," řekla o knize autorka, literární vědkyně a zároveň přednášející angloamerické literatury a avantgardy na VŠKK. "Je to první škola, kde můžu využít nejen akademický, ale i tvůrčí potenciál. Spokojeně jsem se v ní zabydlela a nehodlám se stěhovat... Žiju život v literatuře, a to je to nejlepší, co se mi mohlo stát, takže chci, aby to tak zůstalo."

Festival Čtení ve vlaku zakončilo vyhlášení Ceny Alexandry Berkové, literární soutěže pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, gymnázií a pro studenty 7. a 8. ročníků víceletých gymnázií, jejíž vítězka získala stipendium na VŠKK ve výši ročního školného.