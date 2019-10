V Česku vyšel pátý příběh Gereona Ratha s názvem První padlí

Knižní předloha kultovního a v historii Německa vůbec nejdražšího seriálu Babylon Berlin z období Výmarské republiky, jehož třetí série bude mít letošní zimu premiéru na TV kanálu Sky, se dočkala dalšího pokračování v češtině. Pátý příběh detektiva Gereona Ratha nese název První padlí a vychází exkluzivně v nakladatelství MOBA. Do češtiny ho z originálu Märzgefallene, přeložil Tomáš Butala

Příběh se odehrává v roce 1933. Detektiv Gereon Rath je na Růžové pondělí v Kolíně na karnevalu a slaví, jak se patří. Další ráno pro něj začíná pořádnou kocovinou, nesprávnou ženou v posteli a telefonátem z policejního prezídia. Říšský sněm hoří! S okamžitou platností se ruší všechny dovolené!

Rath se okamžitě vrací do Berlína. Je zapřažen do štvanice na komunisty vedené politickou policií a musí objasnit záhadnou sérii vražd, jimž padají za oběť další a další veteráni světové války. Aby se to mladému kriminálnímu komisaři podařilo, musí nejprve prokázat další malou službu svému obchodnímu partnerovi a mafiánskému šéfovi, Johannu Marlowovi, a zařídit vše potřebné před svatbou se svou snoubenkou Charlotte "Charly" Ritterovou.

Komisař Rath je rozpolcený charakter. Jak vidí sympatického a spravedlivého detektiva se slabostí pro kokain, autor sám? "Gereona Ratha mám rád proto, že má i své špatné stránky, není to žádný dokonalý, politicky korektní dobroděj. Předpisy nebere vždycky úplně vážně, ale na druhou stranu má silný cit pro spravedlnost. Je to člověk, který v nouzi lže, aby tak pomohl na světlo pravdě, i když to zní paradoxně."

Krimi série Volkera Kutschera v hlavní roli se sympatickým policejním inspektorem Gereonem Rathem vyšetřujícím zločin a korupci v Berlíně v době Výmarské republiky se prodalo už hodně přes milion výtisků v mnoha jazykových mutacích. V nakladatelství MOBA dosud vyšlo: Mokrá ryba (Der Nasse Fisch), Tichý zabiják (Der stumme Tod), Goldstein a Spis Vaterland (Die Akte Vaterland) - všechny v překladu Tomáše Butaly.