V Praze se v roce 2021 otevře Muzeum literatury

Muzeum literatury, které vzniká jako součást Památníku národního písemnictví (PNP), otevře svoji expozici v roce 2021 v Petschkově vile v pražské Bubenči. Vizuální stránka instituce vychází z designérské soutěže, kterou uspořádala organizace Czechdesign. Podstatou vítězného návrhu studia 20YY Designers je využití autentických materiálů z archivů instituce a jejich propojení s jazykem dnešní komunikace. Informovala o tom Aneta Křižková zastupující Oddělení prezentace sbírky.

"Muzeum literatury vnímáme jako místo, kde najdeme unikátní a pečlivě seřazenou sbírku písemnictví sahající hluboko do historie, i jako zdroj nepřeberné inspirace a interpretace současnosti. Tato dualita se odráží v navrhovaném vizuálním stylu: prověřené, funkční a jasně čitelné písmo Helvetica Now označující instituci se potkává s fragmenty a citacemi z jejího vlastního archivu a dává sdělení další rozměr: posunutý, mnohoznačný, poetický nebo humorný, vždy však v kontextu poslání Muzea literatury," uvedl Adam Macháček z 20YY Designers.

"Památník národního písemnictví byl od svého vzniku vázán na historické prostory Strahovského kláštera. Jeho logo - lev s knihou - lze chápat jako součást klasické představy o muzeu. A právě změny, kterými instituce nyní prochází, mají své opodstatnění i ve změně vizuální identity. Nejde jen o působení muzea v jiném místě, ale i o definici literárního muzea v současnosti. Na tuto situaci je vázaná i forma vizuální komunikace muzea a jeho otevřenosti k veřejnosti," uvedl ředitel instituce Zdeněk Freisleben.

Bude se věnovat historii i současnosti literatury

Muzeum literatury je jedinou českou institucí, která bude prezentovat historii a současnost literatury. Ani ve světě není podobný koncept obvyklý: literární muzea se zpravidla věnují pouze vybrané osobnosti nebo jinak omezenému literárnímu okruhu.

Nová expozice Muzea literatury a sídlo PNP se bude nacházet v Petschkově vile v Bubenči z roku 1930, která od roku 2017 prochází rekonstrukcí. Připravovaná expozice představí téměř tisícovku exponátů v deseti sálech. Součástí muzea budou kavárna, programový sál, studovna, odborná pracoviště a rozsáhlá zahrada. S dalšími informacemi o vznikajícím muzeu se návštěvníci mohou seznámit na jeho webových stránkách.

PNP se do svého nového sídla v Bubenči přestěhuje o dva roky později, než se původně plánovalo. Podle Křížkové jsou důvodem konstrukční problémy se statikou budovy, které nebylo možné při zpracování harmonogramu předvídat. Památník desítky let sídlí ve Strahovském klášteře. Vznikl v 50. letech poté, co komunistická moc donutila premonstráty opustit Strahovský klášter. V roce 1952 v něm byl založen Památník národní kultury, jenž převzal Strahovský klášter včetně fondů jeho knihovny a fondů klášterních knihoven. PNP jako muzeum české literatury z něj vzniklo v roce 1953. Počátkem 90. let byl klášter řádu vrácen a památník zůstal v malých prostorách. Od té doby se hledalo pro instituci nové místo. Sbírky PNP mají 2000 fondů s celkem sedmi miliony archiválií.