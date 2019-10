Velký knižní čtvrtek představí rekordních dvacet novinek

Podzimní Velký knižní čtvrtek na pultech knihkupců představí rekordních dvacet novinek, v posledních letech v rámci akce tradičně vycházelo 15 novinek. Nabídce dominuje světová literatura a autorské ikony jako jsou J.R.R. Tolkien, Elena Ferranteová a Madeline Millerová. Právě Tolkienův Pád Gondolinu o pádu elfského města, který dějově předchází Hobitovi a Pán prstenů, budí mezi zákazníky největší zájem. Akce přinese i šestou knihu historické detektivní série od slovenského autora Juraje Červenáka Les přízraků.

Dále mimo jiné vychází kniha Ten den - 17. listopad 1989 či pokračování knihy Prašina Vojtěcha Matochy. Z domácích autorů dále uvede své novinky například Michal Ajvaz (Města), Martin Selner (Autismus & Chardonnay 2: Pozdní sběr), Tomáš Šebek (Nebe nad Jemenem) nebo Pavel Čech (O Červenáčkovi).

"Velký knižní čtvrtek má za dobu svého trvání mezi českými čtenáři již své místo a jako každý půlrok i tentokrát si nakladatelé dali záležet na tom, aby výběr titulů díky své pestrosti zasáhl co nejširší spektrum z nich. Tentokrát obsahuje netradičně hned 20 knih, stěžejními žánry jsou fantasy a reportážní literatura, nechybí ani detektivní žánr," uvedla Zuzana Kadecká z knihkupectví Martinus.cz.

Velký knižní čtvrtek nabízí i doprovodné akce, které do Uměleckoprůmyslového musea v Praze 17. října, do Knihovny Jiřího Mahena v Brně 24. října a do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 31. října přivedou hned několik autorů představovaných titulů.

Velký knižní čtvrtek se v Česku koná po vzoru Británie. Pořadatelé začínali s jedním za rok a měl pomoci knihám a knihkupcům v době ekonomické krize, později se rozrostl na dvě opakování za rok. V posledním březnovém výběru knih se představil například loňský prezidentský kandidát Marek Hilšer s životopisnou knihou Tango pod Hradem, ve které vypráví o svém vstupu do politiky a zamýšlí se nad stavem české společnosti. Kompletní seznam letošních knih je zveřejněn na webu.