Vychází nová kniha Vlastimila Vondrušky

Ve čtvrtek vychází románová vize blízké budoucnosti Vlastimila Vondrušky, nejčtenějšího českého autora historických románů několika posledních let. Knihu s názvem Kronika zániku Evropy (1984 - 2054) lze koupit u všech dobrých knihkupců. Novinku o tom, jak to celé začalo a jak by to mohlo skončit, vydává nakladatelství MOBA.

"Tvrdím, že dějiny se opakují, což jsem se pokusil dokázat třeba v knize Breviář pozitivní anarchie. A právě z ní jsem odvodil filozofii Kroniky zániku Evropy. Ano, je to kniha o blízké budoucnosti, v níž se z hlediska dějin sice mění kulisy, ale příběh se až s mrazivou hrůzou opakuje." říká o knize Vlastimil Vondruška.

Kronika zániku Evropy se odehrává v letech 1984 až 2054. Jak se mu podařilo skloubit dobu, kterou jsme prožili, s vizí budoucnosti, autor vysvětluje: "Technicky to jednoduché nebylo, to přiznávám. Nakonec jsem si pomohl tím, že dílo je rozděleno na dvě části. Ta první se jmenuje "Jak to celé začalo" a končí letošními eurovolbami. Druhá část "Jak by to mohlo skončit" pak pokračuje jako vize dalších osudů mých hrdinů ve světě, který se řítí k neřešitelným problémům, jež si v podstatě sám vytvořil. Protože však nejsem autor, který by si liboval ve zmaru a depresi z nemožnosti něco udělat, mí hrdinové nesedí s rukama v klíně, ale snaží se zachránit alespoň svůj mikrosvět, v němž se pohybují."

Román vypráví o osudech rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek evropské civilizace. Kniha je rozdělena na dvě části. První díl nazvaný "Jak to celé začalo" popisuje léta 1984 až 2019 a vychází z reálného vývoje Čech a Evropy.

Druhý díl "Jak by to celé mohlo skončit" modeluje formou utopie jeden z možných vývojů společnosti po roce 2020, který by mohl vést až k zániku evropské civilizace. Zakladatel rodu Adam Wagner, sociolog a odborník na Orwellovo dílo, předvídá budoucí rozpad západoevropské demokracie, a proto s členy rodiny a přáteli budují malé chráněné sídlo, za jehož hradbami se hodlají bránit, až dojde k sociálnímu rozvratu, hospodářské krizi a bojům o přežití.