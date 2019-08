Vykrvácet: děsivě důmyslný psychothriller Michaela Robothama

Brutálně zavražděný otec a hluboko pohřbené tajemství. O tom vypráví nová kniha australského spisovatele Michaela Robothama. Psychologický thriller Vykrvácet se odehrává v poklidné anglické vesničce, kde dojde k vraždě vysloužilého policisty Raye Hegartyho. Opravdu je na vině policistova dcera? To se pokusí vypátrat bývalý klinický psycholog Joseph O'Loughlin. Knihu Vykrvácet (v originále Bleed for Me) přeložila do češtiny Martina Buchlová.

Když se Sienna Hegartyová, problémová kamarádka dcery Joea O'Loughlina, objeví u dveří jeho domu v šoku, neschopná říct, co se stalo, a celá od krve, rozhodne se Joe, že odhalí temná tajemství, která se její mysl rozhodla pohřbít.

U Sienny doma objeví policie zásadní díl celé skládačky: mrtvolu jejího otce, bývalého policisty. Testy potvrdí, že krev, kterou na sobě Sienna má, patří panu Hegartymu. Dívka tvrdí, že si nic nepamatuje, ale vyšetřovatelé se soustředí právě na ni. O'Loughlin cítí, že se se Siennou děje ještě něco. Možná je to jen v její hlavě. Anebo je to skutečné. Možná existuje někdo skutečný. Někdo schopný spáchat tu nejodpornější vraždu, někdo, kdo se nebojí zabíjet znovu...

Postava psychologa Josepha O'Loughlina z pera Michaela Robothama má sice brilantní mozek, ale jeho tělo sužuje Parkinsonova choroba. To mu však nebrání v tom, aby byl hrdinou již pátého nervy deroucího příběhu Vykrvácet (předchozí: Řekni lituji, V podezření, Amnézie, Střepy).

Psychologické thrillery Michaela Robothama byly přeloženy do 25 jazyků a byly publikovány ve více než 50 zemích světa. U nás knihy bývalého novináře a nyní již po třetí dekádu spisovatele na plný úvazek vydává nakladatelství MOBA.