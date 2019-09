Výstava Předčasný pohřeb připomene dílo Edgara Allana Poea

Výstava Předčasný pohřeb připomene v Ostravském muzeu dílo spisovatele Edgara Allana Poea. K vidění bude například první české vydání jeho Havrana. Přibližně stovku exponátů si návštěvníci mohou prohlédnout od 10. září do 3. listopadu. Informovala o tom mluvčí muzea Andrea Węglarzyová.

Výstava bude připomínat hned dvě výročí jednoho z nejpřekládanějších autorů do češtiny. "Letos slavíme 210 let od narození a připomínáme si 170 let od záhadného úmrtí geniálního autora, který dodnes patří k největším inspiracím na poli světové kultury. Nejinak tomu bylo v českých zemích," uvedl autor výstavy Martin Jiroušek.

Expozice představí literární i výtvarný odkaz Poea v české kultuře. K vidění budou nejstarší česká knižní i časopisecká vydání od roku 1853, kdy Poe vyšel v českém překladu poprvé. Jeho asi nejznámějším českým překladem je báseň Havran, která poprvé vyšla před 150 lety.

"V Ostravském muzeu vystavíme poklady české knižní kultury, první překlady Poea z doby formování národní literatury z druhé poloviny 19. století. K vidění bude například první vydání Havrana v nejslavnějších překladech od Jaroslava Vrchlického nebo Vítězslava Nezvala," uvedl Jiroušek. Vystaveny budou i dobové parodie a parafráze z pera Ignáta Hermanna nebo Josefa Šlejhara.

"Poe v Ostravě je nejobsáhlejší výstavou kontinuálně nejpřekládanějšího autora v české literatuře. Návštěvník ocení vzácnou příležitost vidět ucelený průřez českou knižní kulturou od 2. poloviny 19. století do 2. světové války," doplnil Jiroušek. Poe je podle něj navíc spjat s Ostravou i nepřímo, skrze rodinu svého dvorního překladatele Jaroslava Vrchlického, který město několikrát navštívil.

S výstavou Předčasný pohřeb bude spojeno i několik komponovaných pořadů. Jeden z nich se bude 18. září věnovat nejstarším filmovým adaptacím Poea ve světové kinematografie od roku 1909.