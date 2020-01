Zapomenutý příběh o bratrech Baťových vyjde knižně.

Dětská knížka Jak bratři Baťové obouvali svět, z pera oceňované spisovatelky Markéty Pilátové, míří do tisku. Poutavý příběh vtáhne do děje nejen děti, ale i dospělé čtenáře. Představí jim jak historii polobotek, tak i dobrodružství a odvahu dvou velkých pánů - Tomáše Bati a jeho bratra Jana Antonína Bati.

Celou knihu provází kresby Ivony Knechtlové, která se proslavila ilustracemi populárních knih L. M. Montgomeryové z řady Anna ze Zeleného domu, nebo knih o Valentýnce. Knížce zapůjčila svůj charakteristický styl zasněných postaviček, pro které mezi odstavci vykreslila Zlín minulého století i tropickou Brazílii. Vydání je v plánu na březen letošního roku.

Na serveru Hithit.cz nyní probíhá sbírka na vydání knížky. Dobrovolní přispěvatelé své peníze mění za odměnu v podobě autorského výtisku knihy podepsaného spisovatelkou Pilátovou i autorem projektu Robertem Hájkem. Tvůrci také nabízí pozvání na slavnostní křest knihy nebo setkání s vnučkou Bati, která žije v Americe. Přispět na to, aby příběh o velkých snech a jejich realizaci nezapadl a inspiroval děti po celém Česku a Slovensku, tak nyní můžete i vy. Sbírka potrvá až do poloviny února letošního roku. Vydání knihy plánují tvůrci symbolicky na březen letošního roku, kdy by se Jan Antonín Baťa dožil úctyhodných 122 let. Chtějí si tak připomenout jeho odkaz.

Kniha vznikla z iniciativy hradišťského podnikatele Roberta Hájka, který se zasazuje o pokračování baťovské tradice. Inicioval pamětní desku a sochu J. A. Bati v Uherském Hradišti a pamětní desku na vile ve Zlíně. Je zakladatelem nadačního fondu J. A. Bati. Nyní znovu rozbíhá zapomenutou výrobu sodovky jménem Baťovka, kterou rodina Baťů začala vyrábět v Uherském Hradišti již v roce 1897. Text sepsala Markéta Pilátová, nominovaná na cenu Magnesia Litera a cenu Josefa Škvoreckého za román Žluté oči vedou domů a epos Má nejmilejší kniha.