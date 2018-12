Zemřel autor cestopisných knih Vladimír Plešinger

Ve věku 80 let zemřel v neděli cestovatel a autor cestopisných knih Vladimír Plešinger. V úterý to oznámila Jana Ptáčková z Nakladatelství JOTA. Plešinger obdržel řadu literárních ocenění, Kniha Konga získala hlavní cenu poroty Egona Ervína Kische za rok 2007. Poslední rozloučení se koná 8. prosince v 11.00 v kostele sv. Petra a Pavla v Unhošti.

Vladimír Plešinger se narodil 22. září 1938 v Čestíně v Posázaví. Vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V sedmdesátých letech začal působit na dlouhodobých projektech v Latinské Americe a Africe.

Zpočátku publikoval odbornou literaturu, cestopisné články a později literaturu faktu, jež vycházela z jeho zahraničních cest. Obdržel řadu literárních ocenění. Kniha Konga získala hlavní cenu poroty E. E. Kische za rok 2007. V dubnu 2011 převzal cenu Kantuta 15. ročníku festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země. Ředitel festivalu Miroslav Náplava tehdy řekl, že Plešinger je obrovský popularizátor cestopisů a mnoha zemí. "On sám o těchto cestopisech, které píše, říká, že to nejsou cestopisy, ale pobytopisy. V každé zemi, o které píše, strávil mnoho let. Do každé země ho přivedly pracovní povinnosti," uvedl Náplava.

Plešinger, který byl synem českého diplomata Jana Plešingera a synovcem významného českého cestovatele Adolfa Parlesáka, je autorem knih Ztracené Eldorádo (1986), Na březích Gambie (1988), V zemi císaře kanibala (1998), Anděl v ďábelských horách (2002), Kniha Konga (2007), Peru pod kůží (2010), Na střeše Afriky (2012) a Amazonie a řeky příběhů (2014).