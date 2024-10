Mendelův rukopis se může stát součástí registru Paměť světa UNESCO

Rukopis nazvaný Pokusy s rostlinnými hybridy, který sepsal Gregor Johann Mendel v roce 1865, by mohl být zapsaný do registru, který je součástí programu Paměť světa UNESCO. Dvanáctistránkový svazek, v němž zaznamenal výsledky svých pokusů s hrachem a stanovil zákony dědičnosti, nominuje příští rok na zařazení Národní komitét. Příprava dokumentace trvala pět let, řekl dnes na tiskové konferenci ředitel organizace Společně Jakub Carda.

Mendelův rukopis má podle Cardy velkou šanci s nominací uspět. "Ve prospěch zapsání dokumentu hraje roli také to, že díky němu vznikl vědní obor," doplnil Carda. Držitelé rukopisu se mnohokrát měnili a několikrát byl považován za ztracený. V Brně je znovu od roku 2018.

Cílem programu Paměť světa UNESCO je zachování důležitých historických dokumentů. "Mendelův rukopis, mezinárodně známý a uznávaný, nám může v České republice pomoci tento významný registr a české dokumenty v něm zapsané výrazně zviditelnit," uvedla předsedkyně Národního komitétu Jindra Pavelková. Česko má v registru zapsaných již deset písemných památek. Naposledy do něj výkonná rada UNESCO v roce 2023 zapsala Archiv Antonína Dvořáka a Mollovu mapovou sbírku.

Organizaci Společně se v roce 2022 podařilo vyjednat záštitu UNESCO pro oslavy 200. výročí Mendelova narození. "Dalším krokem je nominace brněnského Augustiniánského opatství na seznam světového dědictví UNESCO," uvedl Carda. Rukopis v klášteře vznikl a Mendel se v roce 1868 stal jeho opatem. Podle současného převora Wita Marciniece úspěch ukazuje opatství jako místo pro víru i vědu.