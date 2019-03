Model měsíce láká k návštěvě festivalu Blik Blik

Třináct světelných instalací, projekcí či objektů rozzáří na konci března centrum Plzně při pátém ročníku festivalu světla Blik Blik. Projekt pokračuje od roku 2015, kdy byla Plzeň evropským městem kultury. Loni i přes sněhové a dešťové přeháňky a chladné počasí přišlo během dvou dní 35 tisíc lidí. Letos se mohou návštěvníci na bezmála dvoukilometrové trase vedoucí od DEPO2015 do centra města těšit na díla 13 umělců ze šesti zemí. Ústředními tématy jsou letošní výročí - 30 let od sametové revoluce a 50 let od přistání prvního člověka na Měsíci, řekla novinářům výkonná producentka festivalu Petra Krákorová.

Největším lákadlem bude projekt Muzeum měsíce od Brita Luka Jerrama. V autobusové hale DEPO2015 bude zavěšená obří věrná replika Měsíce o sedmimetrovém průměru. Vidělo ji už více než miliony lidí ve 20 zemích. Je sestavena přesně podle autentických snímků NASA v měřítku 1:500 000. "Uvažovali jsme o tom, že Měsíc je buď pro milovníky astronomie nebo pro romantiky, takže pod něj umístíme stometrový trávník, na který si budou moci lidé lehnout a pozorovat ho," řekl kurátor Jiří Sulženko.

Na návštěvníky čekají čtyři interiérové instalace, které jsou kvůli regulaci počtu lidí zpoplatněny. Vstupenka na oba dny na všechny interiérové instalace stojí 50 korun. Kromě modelu Měsíce upoutají návštěvníky dvě neonové instalace předního českého graffiti umělce Michala Škapy, premiérově se v Plzni představí indický umělec Mantu Das, který vytváří speciální světelnou instalaci přímo pro Plzeň. Se svými projekty se na Blik Blik vracejí účastníci minulých ročníků, například němečtí autoři vystupující po názvem RaumZeitPiraten nebo francouzští AV Exciters.

Festival doprovodí přednášky i koncerty

Až osmimetrové oživlé světélkující loutky vyrobené s pomocí optických vláken a nejmodernějších LED světel představí Jakub Vedral a Erika Čičmanová. Dva projekty připravili studenti plzeňské umělecké fakulty.

I když festival má s dvoumilionovými náklady několikanásobně menší rozpočet než obdobné přehlídky v Praze či jinde ve světě, je o něj zájem i ze zahraničí, řekl Sulženko. Kromě instalací letos připravili organizátoři doprovodný program koncertů, přednášek a podobně. Po oba festivalové dny, 29. a 30. března, bude v provozu festivalové centrum v prostoru U Branky v Kopeckého sadech, které se promění ve vesmírnou krajinu s pop-up kavárnou. Podrobnosti o festivalu jsou na www.depo2015.cz/blikblik.

