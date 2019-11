Muzeum umění Olomouc přiblíží rok 1989

Fotografie zachycující listopadové události roku 1989 v Olomouci i útěky občanů NDR přes Prahu do západní Evropy nebo bourání Berlínské zdi ukazuje výstava, kterou otevřelo Muzeum umění Olomouc. Výstava s názvem 1989 nabízí dokumentární i reportážní snímky. Její součástí jsou také dobové dokumenty a promítání snímků z privátních fotoalb. Projekt k nadcházejícímu 30. výročí sametové revoluce doprovází publikace Olomoucké okamžiky 1989.

"Je velmi dobře, že se výstava zabývá celým rokem 1989. Ukazuje i to, co se odehrálo před 17. listopadem. Jsem velmi rád, že kombinujeme jednak fotografie, dobové dokumenty, ale i promítání, hudbu, projevy, ty silné okamžiky, které vstoupily do dějin naší země. A jsem také velmi rád, že na tom spolupracujeme s Univerzitou Palackého, která byla v roce 1989 ostrovem svobody v Olomouci a troufám si říci, že je jím i v dnešní době," řekl ředitel muzea Ondřej Zatloukal.

Na výstavě je k vidění zhruba 30 fotografií, které dokumentují události spojené se změnou režimu v roce 1989. "Začínáme v srpnu událostmi na západoněmecké ambasádě, kdy se na zahradě utábořili východoněmečtí uprchlíci a snažili se dostat do západní Evropy. Autorkou těchto fotografií je Blanka Lamrová. Nechybějí záběry z Berlínské zdi a poté už snímky z listopadu 1989," řekla kurátorka výstavy Štěpánka Bieleszová.

Snímky zachycují také dění v Olomouci, jako byla okupační stávka na Univerzitě Palackého či stavění zdi z papírových krabic před sídlem okresního výboru KSČ. Jejich autorem je dlouholetý fotoreportér ČTK Vladislav Galgonek či současný fotograf agentury Luděk Peřina. Pohled na dění v Praze zastupují fotografie od Fedora Gabčana. Snímky od Jana Jindry z roku 1990 ukazují odsun sovětských vojsk.

Život studentů na koleji

Výstavu doprovázejí také fotografie Jindřicha Štreita zachycující revoluci v Jiříkově na Bruntálsku, olomouckých fotografů Petra Zatloukala či Mileny Valuškové nebo Michala Štosela, který ve svém bohatém archivu zachytil nejen revoluční události, ale například i život studentů na koleji. "Fotografové darovali snímky muzeu nezištně, uvědomovali si, že jsou dokumentem doby. Je neustále důležité tyto věci připomínat, a to i s ohledem na to, co se nyní odehrává, kdy se demokracie stává prázdným pojmem," doplnila Bieleszová.

Autorům projektu se podařilo nashromáždit na 2000 dobových snímků, zhruba 130 z nich se objevilo v publikaci Olomoucké okamžiky 1989, kterou vydalo muzeum ve spolupráci s nakladatelstvím Univerzity Palackého. Spouštěčem byl podle ředitele nakladatelství Aleše Prstka projekt ČTK Okamžiky sametové revoluce, která sbírala dobové snímky z listopadového dění 1989 po celé republice; hnacím motorem byl podle něj i olomoucký fotograf Petr Zatloukal. Publikace je podle autorů kronikou celého roku 1989, zachycuje nejen společenské a historické události, ale i běžný život lidí.