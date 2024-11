Na festivalu Rock for People se představí nová sestava kapely Linkin Park

Na hudebním festivalu Rock for People, který se uskuteční příští rok 11. až 14. června v Hradci Králové, se představí nová sestava americké kapely Linkin Park. Oblíbená skupina míchající ve své tvorbě rock, metal i pop se po delší pauze vrátila na scénu s novou zpěvačkou Emily Armstrongovou, jež nahradila zesnulého Chestera Benningtona. Ve skupině skončil i bubeník Rob Bourdon, jeho místo obsadil Colin Brittain. ČTK o tom dnes za pořadatele informovala Anna Vašátková.

"Nikdy by mě nenapadlo, že budeme mít na Rock for People umělce, který je pro danou sezónu nejvíc "hot jménem" v celosvětovém kontextu a my budeme jedním z prvních vyvolených festivalů, který kapelu získal. Oslavy 30. narozenin Rock for People jsem si nemohl vysnít lépe," uvedl zakladatel a ředitel festivalu Michal Thomes.

Skupina Linkin Park se proslavila svým debutovým albem Hybrid Theory, které prodalo po celém světě více než 29 milionu kusů. V České republice vystoupili naposledy v roce 2017 na letišti v pražských Letňanech, kde tehdy vyvrcholil čtvrtý ročník hudebního festivalu Aerodrome. Krátce po ukončení evropského turné One More Light spáchal frontman kapely Chester Bennington sebevraždu oběšením ve svém domě v Kalifornii. Skupina až do září 2024 neoficiálně ukončila činnost, 11. září odstartovala světové turné, jehož všechny zastávky hlásí vyprodáno.

"Návrat na cesty byl neuvěřitelný. Podpora fanoušků je ohromující a my jsme připraveni přenést tuto energii ještě dál po celém světě," sdělil rapper, producent, klávesista a kytarista Mike Shinoda.

Druhou oznámenou hlavní hvězdou festivalu Rock for People jsou metaloví velikáni Slipknot, kteří se vrací do Hradce Králové po dvou letech a oslaví zde 30 let na scéně. Návštěvníci se mohou těšit například i na irskou post-punkovou kytarovku Fontaines D.C., bouřliváky Idles z Bristolu, americké rockery Skillet nebo švédské metalisty In Flames. Prvním ohlášeným lokálním jménem následujícího ročníku je zpěvačka Ewa Farna.

"Z důvodu očekávaného obrovského zájmu je nyní prodej vstupenek na festival pozastaven, opětovný prodej se spouští v pondělí 18. listopadu v 10:00," sdělili pořadatelé.

Fanoušci se mohou opět těšit na oblíbený adventní kalendář, který od 1. prosince na stránkách festivalu odhaluje každý den o půlnoci jedno jméno do programu následujícího ročníku.

Letošní Rock for People nabídl v Parku 360 v prostorách letiště v Hradci Králové ve čtyřech dnech na osmi pódiích hudební hvězdy v čele s The Offspring, Bring Me The Horizon, The Prodigy nebo Avril Lavignovou. Na festival zavítala i hollywoodská hvězda Keanu Reeves s kapelou Dogstar, kde hraje na baskytaru. Festival podle pořadatelů navštívilo přibližně 40.000 návštěvníků.