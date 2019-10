Národní divadlo zavede diváky na sněm komunistických poslanců

Tři divadelní projekty a dvě výstavy připravilo Národní divadlo ve spolupráci s dalšími umělci či historiky ke 30. výročí převratu z listopadu 1989. Program se jmenuje Sametová simulace a nabídne třeba možnost zažít rekonstrukci zasedání někdejšího Federálního shromáždění, tedy komunistického parlamentu přímo na místě, kde zákonodárný sbor zasedal - v budově architekta Karla Pragera nad Václavským náměstím, kde dnes sídlí Národní muzeum.

Sametová simulace je koprodukční divadelně-výstavní projekt, jehož hlavními iniciátory jsou Činohra Národního divadla a Vosto5, sdělila mluvčí Činohry ND Kateřina Ondroušková. Divadelní část vzniká pod uměleckým vedením Jiřího Havelky ze skupiny Vosto5, šéfdramaturgyně Činohry ND Marty Ljubkové a producenta Vosto5 Petra Prokopa.

"Simulací nechceme pouze vtáhnout diváka do určité konkrétní situace skutečně všemi smysly. Jde nám o simulaci komplexní lidsko-občanské situace, tedy situace, kdy člověk není ponořen do estetické hry, ale také do etického dilematu. Simulaci chápeme jako ideální prostředek, který nezdivadelňuje určitý názor, ideu nebo téma, ale vytváří fikční časoprostor, ve kterém si názor, ideu nebo téma musí extrahovat divák sám," říká o projektu jeden z jeho autorů, Jiří Havelka.

Projekt, který vzniká v koprodukci Činohry ND, Vosto5, skupiny 8lidí, Národního muzea a Divadla Archa, bude mít tři části, kopírující průběh tehdejších událostí na třech úrovních - demonstrace, parlament, jednání oficiální moci a opozice. Uskuteční se od 26. listopadu do 1. prosince.

Tribuna, Federál a Kabinet

První část Sametové simulace má název Tribuna a měla by přinést zážitek veliké demonstrace na Letné, kam přišly statisíce lidí. Uskuteční se v Divadle Archa 26. a 27. listopadu. Tvůrci slibují zážitek simulující pocity účastníků na největších revolučních demonstracích, chtějí se také pokusit najít rozdíly mezi demonstracemi sametové revoluce a těmi dnešními.

Druhý díl nese název Federál, bude v budově někdejšího Federálního shromáždění 27. a 29. listopadu a má účastníkům umožnit zažít revoluci z pohledu poslance tehdejšího parlamentu. Vychází z dobových zápisů schůzí Federálního shromáždění od událostí kolem 17. listopadu až po volbu nového prezidenta. Herci budou rozptýleni mezi diváky, a schůzi tedy budou vytvářet všichni společně už svou přítomností.

Třetí část Sametové simulace se jmenuje Kabinet a připomene jednání Václava Havla s komunistickou mocí prostřednictvím scénického čtení, které vychází z dokumentárních materiálů. Havlův tajemník Vladimír Hanzel nahrál a přepsal deset jednání mezi představiteli komunistické moci a právě vzniknuvším Občanským fórem. Několikahodinový projekt se odehraje na Nové scéně 30. listopadu a 1. prosince.