Návštěvnost kin v ČR opět klesá, žebříček vedou Vlny a Beetlejuice Beetlejuice

Zájem o česká kina opět klesá. Vysokou návštěvnost vykazuje drama režiséra Jiřího Mádla Vlny, které je už měsíc v čele víkendového žebříčku. Pozornost vzbudil také komediální horor režiséra Tima Burtona Beetlejuice Beetlejuice. Oba tyto filmy o víkendu zaznamenaly dohromady přibližně 60.000 návštěvníků, což je polovina lidí, kteří si o uplynulém víkendu vybrali některý z 20 nejnavštěvovanějších filmů. Vyplývá to z údajů na webu Unie filmových distributorů.

Ještě před měsícem se zdálo, že kina v Česku zaznamenávají návrat zájmu diváků, když na 20 nejnavštěvovanějších filmů přišlo 278.000 lidí, přibližně dvojnásobné množství než na začátku prázdnin. Uplynulý víkend už to bylo jen 115.650 diváků. Mádlův film, který je zasazený do konce 60. let minulého století a vypráví příběhy novinářů Československého rozhlasu, za měsíc od premiéry vidělo téměř 357.000 lidí a jeho tržby se blíží k částce 62 milionů korun.

Pokračování 36 let staré hororové komedie Beetlejuice, které podle scénáře Alfreda Gougha a Milese Millara opět režíroval Burton, o premiérovém víkendu zaznamenalo přes 23.000 diváků a tržby 4,5 milionu korun. Na třetím místě byl animovaný snímek režiséra Kelseyho Manna V hlavě 2, který za dva měsíce nasbíral přes 785.500 malých i velkých diváků.

Na čtvrtém místě skončil snímek Deadpool & Wolverine natočený na motivy postavy Deadpoola od komiksového vydavatelství Marvel Comics. O uplynulém víkendu ho vidělo dalších více než 8000 lidí. Za sedm týdnů tak zaznamenal téměř 495.000 diváků a jeho tržby činily 106 milionům korun.

Přibližně 7000 víkendových diváků stačilo na páté místo pro americký sci-fi horor Alien: Romulus, sedmý díl série zahájené v roce 1979 snímkem Vetřelec režiséra Ridleyho Scotta. Za měsíc ho zhlédlo přes 126.000 diváků.

Z české kinematografie byl v první desítce na sedmém místě ještě Zápisník alkoholičky, který se stejně jako předchozí tragikomedie Úsměvy smutných mužů režiséra Dana Svátka věnuje tématu pití a alkoholu. Za devět týdnů od premiéry Zápisník alkoholičky vidělo přes půl milionu diváků a na tržbách vydělal 88 milionů korun.

Z novinek kina ve čtvrtek 12. září nabídnou americký psychologický thriller Nepřivolávej nic zlého, koprodukční animovaný snímek Medvídek panda v Africe, povídkový film režiséra Yorgose Lanthimose Milé laskavosti, celovečerní film režiséra a scenáristy Zdeňka Jiráského Už tě nemám rád a švédské komediální drama Hypnóza.