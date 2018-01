Noční můra jménem Woody Allen

Vlna MeToo smete možná i Woodyho Allena. Odklánějí se od něj herci jeho nového filmu, premiéra je ohrožena. Allena dohání obvinění adoptivní dcery Dylan ze sexuálního útoku, který měl spáchat, když ji bylo sedm let.

Ten scénář se opakuje každý rok. Woody Allen napíše scénář, naverbuje partičku slavných herců, za pár týdnů s nimi natočí film (v poslední době často v atraktivním evropském velkoměstě) a chystá se premiéra. "Fabrika Allen" měla tímhle stylem vychrlit další snímek i letos a někdy v létě jsme měli vidět film A Rainy Day in New York "o dvou mladých lidech, kteří se na deštivém Manhattanu dostanou do soukolí událostí".

Obsazení je znovu hvězdné: Jude Law, zpěvačka Selena Gomezová, Elle Fanningová nebo čerstvý kandidát na Oscara Timothée Chalamet. Z premiéry ale dost možná sejde, protože Allena začíná znovu dohánět jeho stará noční můra: obvinění adoptivní dcery Dylan Farrowové, kterou měl před dvaceti lety sexuálně napadnout. Držitel čtyř Oscarů nikdy nedovolil, aby neprokázaná obvinění měla dopad na jeho kariéru, jenže teď se cosi zřejmě zlomilo.

Páchnoucí peníze

Od Allena se začínají ve velkém odvracet jeho herci, což se ještě nikdy nestalo. "V rozhovorech se mě ptají, proč jsem se vůbec rozhodl pracovat s Woodym. To nemůžu kvůli smlouvě říct. Můžu ale říct to, že na tom filmu odmítám profitovat a honorář věnuji charitě," napsal na Instagram herec Timothée Chalamet.