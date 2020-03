O letošních Colours chtějí mít pořadatelé jasno do 1. května

Přípravy festivalu Colours of Ostrava zatím stále pokračují, i když ještě není jisté, zda se akce vzhledem k pandemii nového typu koronaviru bude moci v červenci uskutečnit. Organizátoři by chtěli mít jasno do 1. května. Pokud by se festival nemohl uskutečnit, uvažovali by o přesunutí letošního ročníku na červenec 2021. Ředitelka Zlata Holušová to uvedla na internetových stránkách festivalu.

Letošní termín festivalu je od 15. do 18. července. "Nikdo neví, co bude za čtyři měsíce, když se situace hodinu od hodiny a den ode dne mění, a je takřka nemožné předvídat, jakým směrem se ubere. Ale pevně věříme, že stále máme naději. V tuto chvíli nikdo není schopen říci, jaká bude situace v červenci," uvedla Holušová.

Většina velkých evropských festivalů podle ní zatím rozhodnutí o konání odkládá a drží termín. Své vystoupení na Colours zatím nezrušil žádný z ohlášených interpretů. Na festivalu má vystoupit mimo jiné více než 120 zahraničních i domácích kapel. Mezi hlavními hvězdami jsou kapely The Killers, Twenty One Pilots nebo The Lumineers.

"Pokud se začnou festivaly s ohledem na vývoj, doporučení či přímo nařízení úřadů rušit, výrazně to ovlivní dění na hudební scéně a turné hudebníků. S pochopitelnými následky i pro Colours. Vše se bude odvíjet od vývoje pandemie a reakcí jednotlivých evropských zemí," uvedla Holušová.

Vše podle ní bude záležet na vývoji rozhodnutí české vlády o povolení akcí velkého rozsahu a otevření či uzavření státních hranic, přičemž zásadní je pro organizátory zdraví a bezpečnost návštěvníků. V případě přesunu by se festival finančním ztrátám určitě nevyhnul.

Pokud by se festival přesouval, koupené vstupenky by zůstaly v platnosti na příští rok nebo by se vracely peníze. "Nesmírně bychom si vážili toho, kdybyste využili tuto možnost - vstupenky si ponechali a tím náš festival, jeho myšlenku a jeho konání podpořili," sdělila Holušová fanouškům. Dodala, že lidé mohou vstupenky stále kupovat nebo pořadatele podpořit koupí některého z reklamních předmětů, jejichž novou kolekci brzy představí.

O možném přesunutí na příští rok už s interprety začali jednat pořadatelé dalšího velkého ostravského festivalu Beats for Love. Zrušen byl například červnový Glastonbury Festival, který se koná na jihozápadě Anglie a je podle agentury Reuters největší akcí svého druhu na světě.