Obnova bronzové sochy z průčelí hradeckého muzea skončí do pátku

Bronzová socha z průčelí opravované secesní budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové prochází obnovou. V konzervátorské dílně muzea z ní odborníci odstraňují divokou patinu. V tiskové zprávě to sdělila mluvčí muzea Veronika Hepnarová.

Socha vysoká 167 centimetrů, která znázorňuje mladíka osvobozujícího se z krunýře, jenž představuje sevření města Hradce Králové josefínskými hradbami, by se na původní místo v průčelí hlavní budovy muzea měla vrátit příští pondělí. "Nyní probíhá mechanické odstraňování divoké patiny se zachováním patiny ušlechtilé, která má bariérový účinek proti dalšímu koroznímu působení. Po očištění bude následovat konzervace sochy mikrokrystalickým voskem. Hotovo by mělo být do pátku," řekla konzervátorka muzea Andrea Černá.

Muzejní budova vznikla podle návrhu architekta Jana Kotěry v letech 1909 až 1912 a národní kulturní památkou bylo muzeum prohlášeno v roce 1995. Socha vyrobená ze slitiny mědi, zinku a cínu má své místo v levé dlani jedné ze dvou mnohem větších alegorických figur sedících žen z pálené glazované hlíny v průčelí budovy. Ornamentální a figurální práce na budově byly dokončeny na jaře 1911.

Oprava muzea na Eliščině nábřeží v centru města zhruba za 90 milionů korun začala loni v květnu a měla by skončit na jaře. Pro veřejnost se ale otevře až na podzim, protože bude následovat příprava expozic za více než 18 milionů korun.