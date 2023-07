Ohlédnutí za Vary a 150. výročím Mattoni – slavit přišlo přes 20 000 návštěvníků

Své 150. výročí oslavila společnost Mattoni na 57. ročníku filmového festivalu Karlovy Vary velkolepě. Mattoni Life Bar zóna u Vřídla přilákala přes 20 000 návštěvníků na osvěžující nealko koktejly a každovečerní koncerty se vstupem zdarma.

Mattoni Life Bar zóna (MLB)

Pás mezi Vřídlem a říčkou Teplá již potřetí zaplnila zóna patřící hudbě, relaxu, osvěžujícím drinkům a dobrému jídlu. Mattoni koncertní podium, stan pro návštěvníky a milovníky nealko koktejlů i prostranství před pódiem celý týden sloužilo jako centrum setkávání a exkluzivní zábavy. Barmani během festivalového týdne připravili přes 11 000 nealko koktejlů s Mattoni.

Přípitek ke 150. výročí Mattoni

V neděli 2.7. proběhl v MLB slavnostní přípitek mezi partnery festivalu - Alessandrem Pasqualem (Mattoni 1873) a Kryštofem Muchou (KVIFF). Při této příležitosti návrhář Lukáš Macháček představil fashion capsuli s názvem MATTONI LIFE 150 inspirovanou budoucností Mattoni. Zaujaly především ikonické vodní šaty vol. 2, které oblékla topmodelka Pavlína Němcová. Vodní šaty byly poté darovány do online aukce Klubu cystické fibrózy. Ostatní šaty byly poté v MLB vystaveny po celý týden ke zhlédnutí návštěvníky.

Hvězdy

Během přípitku na koncertech i po celou dobu festivalu se v MLB vystřídalo nespočet celebrit, a to jak z červeného koberce, tak z hudební či podnikatelské branže. Do Mattoni zóny přicházely především za pestrým výběrem koncertů, osvěžujícími nealko drinky i domluvenými rozhovory. Vzhledem ke strategické poloze sloužil MLB i jako ideální místo setkávání. Pro zajímavost - do Mattoni Life Bar zóny zavítalo během festivalu 20 000 lidí.

Koncerty

Všechny koncerty v MLB byly jako každý rok pro všechny účastníky zcela ZDARMA. Letos probíhaly denně nejméně tři koncerty - první začínal již v 18.00, hlavní hvězdy vycházely na podium ve 21.00. Proběhlo 29 hudebních vystoupení, objevili se interpreti jako např. D.Y.K., PSH, NobodyListen, Tata Bojs, Midi Lidi, Ewa Farna, Emma Smetana a Jordan Haj nebo Chinaski. Ti návštěvníci, co se již nevešli na plochu před pódiem, sledovali ve velkém koncerty na LED obrazovkách před Vřídlem.

Muzeum Mattoni v Kyselce

Přímo z centra dění na lázeňské kolonádě se mohli zájemci zdarma svézt Mattoni busem do blízké obce Kyselka a bezplatně navštívit Mattoni Muzeum. Tuto možnost během festivalu využilo celkem 278 lidí.

Cirkularita

Kromě klasického tříděného odpadu mohli návštěvníci odevzdat PET lahve a plechovky Lovcům PETek nebo si zkusit zálohomaty, kde za každý odevzdaný kus získali slevu 20 Kč na nealkoholický koktejl Mattoni. Tímto způsobem se vysbíralo více než 2 700 PET lahví a 1 100 plechovek.

Cesta PET lahve

Co se děje s PET lahví po vhození zálohomatu, aby byla cirkulární, ukázalo video promítané několikrát denně na velké LED obrazovce u Mattoni Life Baru. Spoluautorem videa, jež ukazuje koloběh materiálu při recyklaci "z lahve do lahve", je ALPLA, světový výrobce a inovátor v oblasti recyklace plastových obalů a Replastuj.cz, vzdělávací iniciativa o plastech a jejich udržitelnosti.

"Mattoni je život"

Motto značky rezonuje v dlouhodobé podpoře kulturního a společenského života v České republice. Značka je partnerem Národního muzea, Národního divadla a Národní galerie, spolupracuje s Akademií výtvarných umění i mladými umělci a podporuje sportovní běžecké událostí RunCzech a Mattoni Free Run. Je také hrdým partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který je jednou z nejprestižnějších akcí v domově této minerální vody.

Úspěšná firma s úctou k tradici

Před 150 lety se na Karlovarsku zrodila nápojová firma úspěšného podnikatele a vizionáře Heinricha Mattoniho. Ten svou neutuchající pílí brzy dosáhl mezinárodního úspěchu a jeho Kysibelka přinášela nejen osvěžení a zdraví svým konzumentům, ale také po celém světě proslavila a zviditelnila karlovarský region. Na tradici rodinné firmy H. Mattoniho navazuje dnešní Mattoni 1873. Z jedné stáčírny minerální vody se postupně rozrostla na lídra středoevropského trhu nealkoholických nápojů s 11 závody v 8 zemích. Přitom si stále zakládá na rodinných hodnotách a chová úctu jak k zakladateli své historie, tak ke karlovarskému regionu. Současnou podobu získala v 90. letech díky výrazným investicím italské rodiny Pasquale. Produkty vyváží do 19 zemí světa a vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a Srbsku. V ČR, Slovensku, Rakousku, Maďarsku, Srbsku, Černé hoře a Bulharsku je výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů a pochutin značek firmy PepsiCo.

Společenská odpovědnost pro dalších 150 let

Společnost Mattoni 1873 se zaměřuje i na aktivity spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. Mimo důsledné péče o prameny se zaměřuje na ekologičtější železniční přepravu produktů, 100% recyklovatelnost obalů i na ochranu a obnovu druhové rozmanitosti v okolí svých výrobních závodů. Je také zakladatelem iniciativy Zálohujme.cz, která podporuje dlouhodobou udržitelnost nápojového odvětví prostřednictvím lokální a opakované recyklace PET lahví a plechovek "z lahve do lahve", "z plechovky do plechovky".

Další zajímavé informace o společnosti naleznete na Facebooku @Mattoni1873 a LinkedIn.