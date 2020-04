Paralelní Polis v programu Antivir nabízí sběratelské hity od Ztohoven.

Český crowdfundingový portál HitHit.cz spustil nástroj pro živnostníky a podnikatele zasažené následky karantény nazvaný Antivir. Se svou kampaní se do něj připojil i think-tank Paralelní Polis. Od půlky března nabízí live stream i zázemí svého Studia mnoha uměleckým subjektům. Ve "Vysílání do kulturní karantény" se drží svého programu, který je i nadále postaven na třech pilířích: věda, umění a technologie. Do streamu zařadila kromě kultury také rozhovory s lidmi kolem Polis, setkání nad tématy jako bitcoin a kryptoměny, virtuální realita, biohacking a další.

Výběrem odměn na HitHitu sleduje Paralelní Polis několik cílů. Otevírá dveře lidem, kteří se dosud obávali kryptoměn, protože poprvé ve své historii přijímá platby i v korunách. Nabízí kromě návštěvy kavárny např. také workshop na téma "Aktuální stav právní úpravy kryptoměn" nebo workshop pro teenagery týkající se bezpečného chování na internetu. Připravila ale také sběratelské kousky od umělecké skupiny Ztohoven jako signovaný sítotisk Cypherpunk Now: Liberate!, grafiku slavných červených trenýrek od Martina Fischera a relikviář vyložený červeným sametem pro ústřižek standardy.

Paralelní Polis už přes 5 let funguje jako nezávislý think-tank. Dlouhodobě kultivuje a rozvíjí témata, která v současné situaci více než rezonují, jako paralelní ekonomika, nezávislost na státu, digitální sebeobrana, digitální totalita a vůbec paralelní společenství. Kampaň na HitHitu má podpořit tvorbu kvalitního obsahu a rozvoje programu Paralelní Polis i v budoucnu. Provozuje co-workingový prostor, Institut of Cryptoanarchy, MediaLab, hydroponické zahrady a podporuje komunitu soustředěnou kolem páteřních konceptů. Vznikla jako 7. projekt umělecké skupiny Ztohoven. Nabízí alternativní fungování nezávislé na státu a systému. Některé její vize se teď v době světové pandemie stávají realitou.

Zakládá si na principu samoorganizace, kdy řešení vytvářená lidmi jsou blíž přirozené potřebě, než jsou často od reality odtržené mocenské regulativy. Tvrdí, že s využitím technologií si společnost dokáže pomoci sama a lépe. Situace, v jaké jsme se nyní ocitli, a aktivní (své)pomoc, spolupráce na bázi peer-to-peer i přístup mnoha jednotlivců, to jen potvrzují. Právě v této době tedy think-tank chce být průkopníkem cyber skautingu a zpřístupnit tyto principy samoorganizace a technologií co nejširší veřejnosti.

"Náš cíl je prostý - udržet provoz Paralelní Polis i v době, kdy dům musí zůstat prázdný. Udržet kvalitní produkci programu, který má ambici přispět k silné, nezávislé, decentralizované a kriticky smýšlející společnosti. A poskytnout maximum svých zdrojů těm, kteří nemají ani to," dodává spoluzakladatel think-tanku Martin Leskovjan.

