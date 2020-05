Pořadatelé budou moct dávat poukazy za zrušené akce

Pořadatelé zrušených kulturních akcí budou moci odložit až na podzim příštího roku vrácení peněz za uhrazené vstupné. Lidé navíc budou moci požádat organizátory náhradou za peníze o poukaz na náhradní nebo odloženou akci. Návrh zákona, který to předpokládá, v pátek podepsal prezident Miloš Zeman, informoval jeho mluvčí. Předloha má zmírnit dopady koronavirové krize na kulturu a zabránit krachům pořadatelů.

Na odklad vrácení platby za vstupné bude platit do konce října příštího roku takzvaná ochranná doba. Podobný princip vláda využila pro cestovní kanceláře v souvislosti se zrušenými zájezdy. Zákon má podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) chránit vedle pořadatelů i předplatitele. Pokud by žádali vstupné zpět hromadně a ihned, kvůli možnému úpadku organizátorů by o peníze přišli.

Zákon se vztahuje na kulturní akce, které se měly konat do konce letošního října. O poukaz místo vrácení vstupného budou moci zákazníci požádat organizátory do konce března příštího roku. Voucher dostanou nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného. V ochranné době budou muset pořadatelé nabídnout náhradní nebo odloženou kulturní akci ve stejné nebo vyšší hodnotě. Pořadatelé budou muset předplatitele vstupného o jejich právech informovat.

Ochranná doba podle předlohy skončí, pokud pořadatel nevydá zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od jeho žádosti, nebo mu nenabídne náhradní kulturní akci do šesti měsíců od vydání poukazu. Náhradní akce se bude muset uskutečnit do konce října příštího roku.

Na okamžité vrácení peněz budou mít podle zákona nárok zdravotně postižení lidé, nezaměstnaní, těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, lidé starší 65 let a samoživitelky nebo samoživitelé. Ostatní lidé, kteří o poukaz nepožádají, se dočkají vrácení peněz za vstupné nejpozději v polovině listopadu příštího roku.