Před koncem sezony zahraje Palmovka, Viola nebo Na Zábradlí

Pražské Divadlo pod Palmovkou přivítá 28. května po pauze způsobené koronavirovou pandemií diváky. Přidává se tak ke scénám, která chtějí začít hrát ještě před koncem současné sezony navzdory tomu, že v divadlech se musejí dodržovat přísná hygienická opatření. Herci se pod Palmovkou k divákům vrátí s hrou s názvem Jak sbalit ženu 2.0. Informovala o tom mluvčí divadla Markéta Hanušová.

Divadla mohou podle nařízení vlády od 25. května hrát za dodržení podmínky, že se na jednom místě neshromáždí 300 lidí, od 8. června 500 lidí a od 22. června tisíc lidí. Pro divadla ale prakticky platí, že se diváků do hlediště vejde přibližně třetina povoleného počtu, protože diváci musejí sedět ob řadu a musejí mezi sebou mít volná sedadla.

"Otevření divadla v tomto režimu jsme pečlivě zvážili a připravujeme zázemí a opatření v souladu s vydanými nařízenými. Propočítali jsme náklady a výnosy a uvádíme tituly, které nebudou ekonomicky ztrátové. Je to pro nás všechny náročná situace, ale chceme hrát," uvedl ředitel Divadla pod Palmovkou Michal Lang. "Doufáme, že tímto krokem uděláme všem našim příznivcům radost a zaplníme všech 100 míst, která můžeme prodávat. V tomto režimu nemůžeme při prodeji vstupenek nabídnout slevy a vstupenky budeme prodávat bez slev v jednotlivých kategoriích."



Viola sází na aukci

Od 25. května začne hrát třeba i Švandovo divadlo, Národní divadlo uvede od 10. do 14. června výjimečně pět představení pro omezený počet diváků. Počet vstupenek, které nabídne, se bude odvíjet podle povoleného počtu lidí v termínech, v nichž se představení odehrají.

Diváky znovu do hlediště pozve i komorní Divadlo Viola, které po vzoru Dejvického divadla začíná nabízet vstupenky také formou aukce. "Od 11. do 22. června pokaždé vždy 40 diváků bude mít herce vlastně jen pro sebe. Věřím, že této šance diváci využijí. Sice s rouškou a bez občerstvení, ale za to s cílem být u toho a pomoci Viole a dalším potřebným," uvedl ředitel Violy Robert Tamchyna. Viola připravila večery s Václavem Koptou u klavíru nebo s Miroslavem Donutilem.

Divadlo Na zábradlí uvede ještě před divadelními prázdninami 9., 10. a 11. června předpremiéru inscenace Zlatá pláž. První společný počin scenáristy Jaroslava Žváčka a režiséra Jana Prušinovského bude mít pak premiéru 3. září. Hlediště Činoherního klubu se znovu otevře 4. června.

Cirk La Putyka 27. května odvysílá z Jatek78 první díl kabaretu Pot a lesk aneb 100 lidí 100 chutí v režii Rosti Nováka mladšího a Víta Neznala. K účinkování přizvali i další soubory z repertoáru divadla. K samotnému divadelnímu provozu se Jatka78 vrátí 30. května improvizačním večerem mladého souboru My kluci, co spolu chodíme. Odehraje se na Letní scéně Jatek78. Ta bude v provozu celý červen a červenec.