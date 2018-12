Aquaman: zdařilá pohádka o tom jak "hloupý Honza" ke štěstí přišel

Jeden z posledních blockbusterů roku 2018 Aquaman z produkce Warner Bros. vrátil komiksovému studiu DC v marném boji s Marvelem trochu důstojnosti. Přitom se víceméně jedná jen o dobrodružnou pohádku, která obsahuje spoustu patosu a nesmyslů. Jenomže to byl očividný záměr uznávaného režiséra Jamese Wana, a když tuto pohádku navíc ozdobil dechberoucí vizuální podívanou, tak nějaká větší kritika rozhodně není na místě.

Napůl člověk, napůl Atlantiďan. Arthur Curry aka Aquaman (Jason Momoa) je právě díky svému smíšenému původu tím pravým, kdo může zastavit zničující válku mezi obyvateli Atlantidy a lidstvem na souši. K tomu však musí z trůnu sesadit svého nevlastního bratra, krále Orma (Patrick Wilson), a najít bájný Poseidonův trojzubec.

Už hned úvodní flashbacková sekvence, která vysvětluje původ superhrdiny, naznačuje, že půjde o pohádkové vyprávění. Syn strážce majáku (Temuera Morrison) a královny moří z Atlantidy (Nicole Kidmanová) je totiž předurčen k velkému osudu, ať už se mu to líbí, nebo ne.

Aquaman je však především obrovská horda svalů, která je zvyklá používat hlavně sílu, a už ne tolik mozek. Od toho má však po boku nádhernou princeznu Meru (Amber Heardová), která mu na jeho misi pomáhá, přičemž rozhodně není jen obyčejný "sidekick", ale rovnocenná hrdinka, jež umí povedené triky s vodou díky své superschopnosti zvané hydrokineze. Navíc je chytrá, což kolikrát dá Aquamanovi najevo, když ho nejednou označí za obyčejného hlupáka - a vlastně má pravdu.

Ovšem to je jedině dobře. Momoa totiž nikdy nebude působit jako hrdina, který má vše promýšlené dopředu, a tak ho Wan jednoduše nechá hrát sama sebe. Konečný výsledek nakonec stojí za to i proto, že režisér oběma hlavním hercům (Heardová taky není bůhvíjak skvělá herečka) nedává příliš prostoru pro vážné hraní a spíše je nechává se vyřádit v akci nebo se soustředí na zachycení jejich přirozeně pěkného vzhledu. Čistě z pohledu hereckých výkonů tak drží prapor zejména charismatický hlavní záporák Patrick Wilson a pochopitelně vždy prvotřídní Nicole Kidmanová, byť se ve filmu objeví minimálně.

Přehnaný patos plní svou funkci

Příběh je tedy honbou za bájným pokladem (trojzubec), během něhož se samozřejmě ústřední dvojice do sebe stihne zamilovat. Hledání probíhá jak na souši, tak i v hlubinách oceánu a film baví v obou světech. Digitální triky CGI jsou všudypřítomné, ale rozhodně nejsou odbyté, naopak. Když jsou Aquaman a Mera v Sicílii, kam je zavedla stopa, dočkáme se parádních akčních scén. Podmořský svět pak nabízí opravdu úchvatné barevné obrázky. Tu a tam je sice něco přitažené za vlasy, Mera s apetitem pro růže si například osedlá kosatku, Aquaman si zase v určitém směru zahraje na Pinocchia. Nicméně ve formě, jakou Wan hned od začátku nastavil, to všechno funguje.

Ano, mnoho scén působí lacině, z některých dialogů patos jenom prýští a všechnu tu nevyspělou pohádkovost ještě dokresluje výběr písniček a originální soundtrack. Ale ono brát nějak zvlášť vážně příběh o superhrdinovi, který je vládcem sedmi moří, zkrátka nejde. Nadsázka je tedy opodstatněná a v DC také konečně pochopili, že zasazení humoru se zkrátka v komiksovkách vyplácí. Ostatně rivalové z Marvelu by mohli vyprávět...

Naplno využitý rozpočet

Poslední třetina filmu pak spěje k přirozenému epickému závěru, kdy všechna do detailů propracovaná podmořská monstra zasáhnou do boje. Rozpočet, který údajně dosáhl až 200 milionů dolarů, využil Wan dokonale a ve finále to je opravdu vidět. Ona monstra ale ovládá také několik velitelů a králů a divák se místy může ztrácet v tom, kdo je vlastně kdo, a jaká část království mu zrovna patří. To ale v konečném výsledku není až tak podstatné.

Aquaman se sice tváří jako komiksovka, ale celkový dojem po zhlédnutí spíše navádí k tomu, že divák byl svědkem jednoduše sympatické a po vizuální stránce příjemně koukatelné dobrodružné pohádky o tom, jak "hloupý Honza" ke štěstí přišel (našel lásku, naplnil svůj osud), a kde nakonec jako vždy dobro vítězí nad zlem. A to je dobře. Vážných filmů, které u diváků a kritiků neuspěly (Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti, Liga spravedlnosti), už natočili v DC dost.