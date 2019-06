Dark Phoenix: odbyté loučení a charakterová zkáza X-Men

Komiksová série X-Men, která odstartovala před 19 lety, se nachýlila ke svému konci. Příběhy mutantů se superschopnostmi uzavřel ten nejslavnější: Dark Phoenix. V USA nejsou k filmu vůbec shovívaví, ostatně na webovém agregátoru recenzí Rotten Tomatoes má Dark Phoenix aktuálně jen 22 procent. Až tak špatné, pravděpodobně jen dočasné loučení s touhle sérií to ale není.

Před třemi lety vyšla poslední týmovka X-Men: Apokalypsa. Už ta ale sesbírala přinejmenším vlažná hodnocení a s celou filmovou sérií to začalo vypadat bledě. O rok později sice dojem napravil nejlepší díl ságy Logan, v němž se Hugh Jackman rozloučil jako Wolverine.

Nicméně potom, co vyšlo najevo, že Disney kupuje studio Fox a s ním i tedy práva na X-Meny, bylo jasné, že se takřka dvě dekády trvající mutantí série dříve nebo později uzavře. K tomu došlo nyní. Produkce však nebyla vůbec jednoduchá. Chvíli to dokonce vypadalo, že Dark Phoenix nakonec ani světlo světa nespatří. V zákulisních kuloárech se mluvilo o tom, že šéf divize Marvelu Kevin Feige chce X-Meny implementovat do své veleúspěšné série Avengers a Disney tak vystaví filmu debutujícího režiséra Simona Kingberga stopku.

To se nakonec nestalo, nicméně došlo na masivní přetáčky. Značná část filmu musela být změněna a natočena znovu. Podle posledních informací proto, že film byl svým příběhem hodně podobný Captain Marvel, jež šla do kin začátkem března. Obrovský zásah do produkce zasadil filmu silný úder a na scénáři to je vidět.

O čem ale vůbec Dark Phoenix je? Komiksoví fanoušci jistě ví, vždyť jde o jeden z nejpopulárnějších příběhů. Ve filmu je to každopádně nalajnováno tak, že záhadná vesmírná entita se absorbuje do Jean Grey (Sophie Turnerová) a obdaří ji skoro až božskou silou. Zároveň ale spustí v hlavě Jean psychologickou nestabilitu. Její nepříjemné vzpomínky na dětství znovu vyplavou na povrch a zklamaná, smutná a především nahněvaná Jean začne nad svými schopnostmi ztrácet kontrolu. Její nově nabytá destruktivní síla může ohrozit nejen její přátelé, ale i celý svět.

Postavy naruby

Základní struktura příběhu drží pohromadě bez problému. Kostra je vystavena bez větších problémů, vše plyne docela rychle a dočkáme se i slušné, zejména akční gradace. Problémem jsou však víceméně veškeré vedlejší věci. Postavy, které známe z předchozích filmů, se chovají nepřirozeně. Z profesora X (James McAvoy) je sobecký, do sebe zahleděný lídr, který nemá problém ohrozit životy svých blízkých. Mystique (Jennifer Lawrenceová) je naopak oproti své nátuře až moc hodná, slabá a nevyužívá své hlavní přednosti. Beast (Nicholas Hoult) se zase jednou chová láskyplně a tolerantně, aby o chvíli později otočil o 180 a usiloval o krvelačnou pomstu.

Další členové X-Men pak jsou spíše jen do počtu. V akčních scénách zaujme akorát Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee). Měřítko v podobě zachování si identity z předchozích filmů splňuje snad jen Michael Fassbender jako Magneto. Stále jde o toho stejného, mocného mutanta, jehož osobní charisma je na něm to nejlepší. Opět balancuje na hraně dobra a zla a opět se dočkáme několika zajímavých momentů v ohýbání kovu.

Samotná Jean, kolem níž se všechno točí, respektive její představitelka Sophie Turnerová (známá jako Sansa Starková ze Hry o trůny) očividně za ta léta herectví dospěla a snaží se prodat osobní boj v hlavě šílící Jean na maximum. Moc jí toho vyčítat nelze, protože scénář jí hodně limituje a hází klacky pod nohy bezpáteřními, prázdnými dialogy. Není však sama. Se stejným problémem se potýkají i ostatní postavy.

Proč tam vůbec jsou?

Za největší průser však lze považovat dějovou linku s rádoby mimozemskými záporáky. Ti ve filmu nemají absolutně žádný význam kromě toho, že chtějí všechny zabít a obsadit Zemi jako svůj nový domov. Lídrem záhadné rasy je postava Jessicy Chastainové, která bezvýznamnost a nulovou hloubku padouchů jen podtrhuje.

Z pohledu akčních scén ale nelze vynechat zmínku o sekvenci ve vlaku, která je v některých momentech opravdu působivá a naplno využívá potenciál i vedlejších členů (Nightcrawler, Cyclops) týmu. Je jen škoda, že film byl po scenáristické stránce odbytý, zradil charakter některých postav, nesmyslně do děje vložil záhadné mimozemšťany a nešel hlouběji v psychickém rozpadu hlavní postavy.