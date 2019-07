Stranger Things 3: nostalgická nálož a prohloubení vztahů k postavám

Populární parta dětských hrdinů zase o něco povyrostla. Cloumá s nimi puberta a už je nezajímá jen hraní Dungeons & Dragons, ale i láska a další pro puberťáka "životně důležité věci". Jde však o změnu, která kvalitu seriálu Stranger Things nijak nesnižuje, ba spíše naopak. Třetí řada je strašidelnější, vztahovější, nostalgičtější a zatím vůbec nejdramatičtější. Netflix svou hlavní vlajkovou loď kormidluje i nadále tím správným směrem. Tvůrci bratři Dufferové totiž natočili další nesmírně zábavnou osmihodinovou jednohubku, jejíchž osm epizod se prostě musí zhlédnout naráz.

Po takřka dvouletém čekání se znovu vracíme do městečka Hawkins v Indianě, kde se znovu dějí podivné věci. Je léto roku 1985 a v Hawkinsu se otevřelo nové moderní nákupní centrum. Mimo to však ve městě dochází k záhadným okolnostem (krysy požírající hnojiva, magnety padající z ledničky, zakódovaný vzkaz z ruské vysílačky...), které zprvu nemají žádné vysvětlení. Mike, Eleven, Dustin a spol. ale brzy přijdou na to, že strašidelná monstra z dřívějších let jsou zase aktivní a zlo z "Upside Down" hodlá všechny zabít.

Tvůrci si znovu pořádně vyhráli s navozením nostalgické atmosféry osmdesátých let. Jejím středem je právě nákupní centrum Starcourt, které prezentuje nejen tehdejší módu, ale celkovou kulturu mládeže, která je nekonečným množstvím obchodů uchvácena a tráví v něm většinu volného času. Divoké, barevné kombinace košil a šatů, načechrané vlnité vlasy, multiplex kin vysílající Návrat do budoucnosti, široká nabídka různých příchutí zmrzlin, ale také všudypřítomné kouření cigaret, které v osmdesátkách nebylo prakticky nikde zakázáno. To všechno za přízvuku klasických hitů jako například Material Girl od Madonny.

Zejména v prvních dvou epizodách, kdy se ještě tolik podivností neděje, je divák touhle kouzelnou atmosférou doslova pohlcen. Do toho všeho oblíbené postavy začínají randit a řeší typické strasti puberťáků. A zatímco kluci s holkami řeší své spory, tak se i zároveň snaží užívat si prázdnin a horkého léta, jenomže dlouhého trvání to mít nebude... I když jsou děti rozdělené do malých skupinek, a to prakticky po celou sérii, tak společně řeší dílčí záhady, jež nakonec zapadnou do sebe a vedou ke společnému odhalení: svět z Upside Down znovu ohrožuje Hawkins.

Dcera Umy Thurmanové na scéně

Suverénně nejlepší skupinkou, jež nabízí nejzajímavější a nejzábavnější dějovou linku, je trio Dustin (Gaten Matarazzo), Steve (Joe Keery) a nová postava Robin (Maya Hawkeová), které později doplní ještě desetiletá sestra Lucase Erica (Priah Fergusonová). Osmdesátky byly mimo jiné dobou, kdy vrcholila studená válka a Sovětský svaz byl nepřítelem číslo jedna. Když tedy Dustin narazí na zakódovaný vzkaz v ruštině, začíná "prvotřídní detektivní vyšetřování ve jménu vlasti a ochrany Ameriky".

Zmíněná Robin jako nový přírůstek do sympatické party nerdů a podivínů zapadla okamžitě. Nesmírně inteligentní, přidrzlou a sarkastickou dívku si zahrála dcera Umy Thurmanové a Ethana Hawkea. Herecký talent po nich očividně zdědila, přičemž místy jako by své matce z oka vypadla. Další sympatie si opět získal také Steve, jehož proměna je fascinující. Z bohatého manekýnka a největší hvězdy střední školy je nyní zodpovědný, empatický a obětující se přítel a nejlepší kamarád Dustina. Absolutním vrcholem břitkého, svérázného a inteligentního humoru je pak právě malá bojovnice proti komunismu Erica.

A nejsou to jen děti a mladiství, kteří baví. Pořádné hašteření mezi sebou spustí šerif Jim Hopper a Joyce Byersová, kteří se navzájem přitahují, jen si to bojí připustit. S výborně zvládnutou gradací, kdy napětí stoupá a v sázce jsou životy, se pak v posledních epizodách projevují i silné herecké výkony, přičemž z dětských herců dokáže emocionální stránku nejvíce prodat největší hvězda Eleven (Millie Bobby Brownová).

Unikátní postavy, na kterých nám záleží

Emocí se v závěru spustí opravdu hodně a právě v ten moment fanouškům Stranger Things dojde, jak moc mají tyto jedinečné postavy rádi. Ano, sci-fi složka hraje s hororovým nádechem svou roli a hlavní bestie vypadá obzvlášť v této sérii neskutečně hrozivě, jsou to ale postavy a jejich vzájemné vztahy, na kterých záleží nejvíce a které dělají ze seriálu tak populární show. Fanouška prostě zajímá, co zrovna jeho oblíbenec/oblíbenkyně prožívá a jak se bude dál vyvíjet. Jednotlivé charaktery jsou totiž neuvěřitelně živé a charismatické.

I když si hlavní hrdinové mezi sebou rozumějí, každý z nich je trochu jiný. Každý má svůj speciální příběh a každý disponuje něčím, čím je jedinečný. Speciální zmínku si pak pro tuto sezonu zaslouží ženské postavy, jejichž síla, chytrost či vzpurnost jsou rozhodujícími faktory u většiny klíčových událostí. Bratrům Dufferovým se navíc povedla ještě jedna věc: i ty méně sympatické postavy dokážou nějakým způsobem rozvinout tak, že si zaslouží pochopení nebo dokonce soucit.

Ti, kterým se první dvě řady líbily, se nemusejí ničeho bát, protože i ta třetí nabízí stejně zábavný koktejl: do detailů propracovanou nostalgii, unikátní, neuvěřitelně líbivé postavy a mysteriózní, sci-fi příběh. Ten zase malinko poodhalil, co je vlastně Upside Down zač a kdo nebo co ho řídí. Stále to však zůstává velkou záhadou.