Toy Story 4: prý se budeme za břicho popadat a hluboce se dojímat

Toy Story 3: Příběh hraček byl dlouho považován za konec trilogie nejpopulárnější animované pohádky studia Pixar. To se však po devíti letech rozhodlo svou vlajkovou loď ještě jednou vzkřísit a brzy do kin vyšle čtvrté pokračování. Studio už pořádalo první brzkou projekci pro vyvolené novináře a ti se se svými dojmy podělili na sociálních sítích. Ohlasy jsou nadšené.

V Toy Story 4 se vrátí Woody, Buzz Rakeťák i ostatní staří známí. Tentokrát bude jejich úkolem pomoci Vidlíkovi, vlastnoručně vyrobené hračce Bonnie. Vidlík sám sebe považuje za obyčejný odpadek, a tak se rozhodne utéct. Woody a spol. ho tak budou muset vypátrat a přesvědčit, že je něco mnohem důležitějšího...

První reakce jsou často chvályhodné a skutečnost nakonec bývá mnohdy jiná. Nicméně z tweetů novinářů to opravdu vypadá, že nás čeká kombinace srdceryvného příběhu a pořádné porce zábavy, o niž se bude starat zejména postava motorkáře Cabooma, jehož v originálu nadaboval Keanu Reeves.

"Úroveň animace, které Pixar v tomhle filmu dosáhl, je ohromující. Keanu Reeves je jako motorkář Caboom úžasný. Líbil se mi celý film. Je to skvěle natočeno. Rozhodně doporučuji," nešetřil chválou šéfredaktor serveru Collider Steven Weintraub.

A few things about #ToyStory4 :

The level of animation that @Pixar has achieved in this film is astounding.#KeanuReeves is so awesome as Duke Caboom.

The theater we saw it in was a bit dusty...

And i loved the entire movie. So well done. Absolutely recommended. pic.twitter.com/u5ExEZBf6w