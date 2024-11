Sbírku dětských ilustrací uvidí návštěvníci na zámku v Č. Krumlově příští rok

Sbírka ilustrací pro děti se přesunula z českokrumlovských klášterů do budovy Mincovny v areálu českokrumlovského zámku. Před třemi lety sbírku koupilo město Český Krumlov za jeden milion eur (okolo 25 milionů Kč), ale současné vedení ji nechtělo. Proto ji v říjnu vrátilo původnímu majiteli Otakaru Božejovskému. Sbírku od něho odkoupil za stejnou cenu soukromý investor, založil nadační fond a po dohodě s Národním památkovým ústavem (NPÚ) ji po dobu tří let vystaví v Mincovně pod názvem Palác ilustrací. Otevření se předpokládá v průběhu příštího roku, řekli dnes novinářům zástupci nadačního fondu a NPÚ.

V pondělí sbírku převezli z klášterů do Mincovny a ten den večer Božejovský podepsal kupní smlouvu se soukromým investorem. "Říkám mecenášem, protože koupit sbírku za jeden milion eur a zaplatit realizaci celého vybavení pro tento projekt, to už není investor, ale mecenáš. A pro nás jsou ty tři roky, kdy uvidíme, zda NPÚ, realizační tým, mecenáš a pan Božejovský máme stejné očekávání, že tato cesta je správná, tak může projekt pokračovat dál, kde ta vize je deset a více let. Pokud ne, sbírka je v soukromém vlastnictví a je na mecenášovi, jak se sbírkou naloží," řekl předseda správní rady Nadačního fondu Palác ilustrace Ivo Janoušek.

Nejprve musí architekti a designéři vytvořit návrh, jak sbírku ilustrací umístí v barokních prostorách Mincovny. Prvotní investice na zprovoznění a vybavení bude podle Janouška několik milionů korun. Provoz zajistí Nadační fond Palác ilustrace prostřednictvím soukromého investora, který chce zatím zůstat v anonymitě. Sbírka obsahuje více než 700 originálů dětské knižní ilustrace od 30 ilustrátorů z 16 zemí Evropy za posledních 50 let. Jinde na světě je tak rozsáhlá sbírka dětských ilustrací jen v Japonsku a Americe.

Palác ilustrací by měl obsahovat kromě vystavené sbírky i knihovnu, muzeumshop, pokladnu, zázemí pro provoz celého objektu a depozitář pro uložení sbírky. Vystavovat chtějí okolo 150 obrazů. "Jsme na začátku, ještě budeme řešit formu otevírací doby, jestli budeme kopírovat otevírací dobu zámku, budeme také řešit výši vstupného do paláce, ale chtěli bychom, aby pro děti byl vstup zdarma," řekl Janoušek.

Mincovna je zrekonstruovaná barokní budova, kterou chtěl NPÚ využívat jako galerii. K dispozici je 16 místností. "Takové technické vybavení nikde jinde v areálu zámku není, je tu monitorovací zařízení na mikroklima, klimatizace, samozřejmě bezpečnostní prvky včetně kamer, elektronického a požárního zabezpečení a čtyřiadvacetihodinového dozoru ochranou službou," popsal kastelán českokrumlovského Pavel Slavko.

NPÚ bude prostory Mincovny Nadačnímu fondu Palác ilustrace pronajímat, cenu nesdělili. "To, že jsme se dohodli na umístění sbírky v tomto luxusním domě, tak navazuje na celou naši koncepci, několik výstav jsme tu už sami uspořádali. A tato výstava je pro nás naplnění té vize, se kterou jsme vstupovali do rekonstrukce," řekl ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec. NPÚ si také od tohot počinu slibuje zvýšení návštěvnosti krumlovského zámku.

Současní radní kritizovali nákup sbírky, podle nich to poškodilo finanční zájmy města, zvažovali i trestní oznámení kvůli podezření na podvod. Bývalé vedení města, které sbírku koupilo, to odmítlo. Policie nákup začala ke konci roku 2023 vyšetřovat na základě anonymního udání a vyšetřování letos v létě odložila se závěrem, že nepotvrdilo žádné trestné činy.