Soutěž vyzývá muzikanty k interpretaci surrealistického obrazu

Hudebníci budou tvořit skladby na motivy surrealistického obrazu Josefa Istlera. Soutěž vyhlásila Galerie výtvarného umění Ostrava (GVUO). Zapojit se do ní mohou amatéři i profesionálové. Řekla to mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslava Chlebounová.

"Kultura je jednou z oblastí, která kvůli současné epidemiologické situaci nejvíce trpí. Umělci jsou naštěstí velmi kreativní a nápadití, a tak našli způsoby, jak svá díla a umění k lidem dostat. Divadla hrají on-line, autoři předčítají svá díla na sociálních sítích, galerie nabízejí virtuální prohlídky, muzikanti hrají z oken. Galerie výtvarného umění v Ostravě teď přichází se skvělým projektem, který propojí výtvarné umění s hudbou," řekl náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo (KDU-ČSL).

Inspirací pro skladatele bude olejomalba z roku 1945 "Postava" od významného českého surrealisty Josefa Istlera, která je součástí sbírek GVUO. Muzikanti budou soutěžit ve dvou věkových kategoriích - do 30 let a nad 30 let. Do soutěže se může zapojit profesionální i amatérský hudebník, který natočí digitální audionahrávku s vlastní skladbou v délce tří až pěti minut pro jakékoliv nástrojové obsazení nebo jen pro sólový nástroj.

Vítěze určí odborná porota, kterou tvoří hudební teoretik, kritik a pedagog Milan Bátor, dirigent a pedagog Jan Šrubař a hudební publicistka Gabriela Stašová, hodnocení audionahrávek bude anonymní. Nahrávky spolu s označením kategorie, do které se soutěžící hlásí, je třeba zaslat na adresu stankova@gvuo.cz do 31. května. Výsledky budou vyhlášeny na konci června.

Vítězové získají celoroční vstupenku do galerie a novou exkluzivní publikaci české umělkyně Kateřiny Šedé, která v GVUO vystavovala do letošního března.